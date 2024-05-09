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多毛症波斯貓爆紅！「炸毛厭世臉」吸80萬粉　全場萌翻：貓界鰲拜

▲波斯貓哈啾天生就罹患多毛症，導致牠的毛髮異常旺盛，甚至從臉上直接炸出，再搭配渾圓的眼睛，讓牠意外撞臉呆萌的「貓頭鷹」。（圖／翻攝自IG＠atchoumthecat）
▲波斯貓哈啾天生就罹患多毛症，導致牠的毛髮異常旺盛，甚至從臉上直接炸出，再搭配渾圓的眼睛，讓牠意外撞臉呆萌的「貓頭鷹」。（圖／翻攝自IG＠atchoumthecat）

記者賴禹妡／綜合報導

國外一隻波斯貓哈啾(Atchoum）天生就罹患多毛症，導致牠的毛髮異常旺盛，甚至從臉上直接炸出，再搭配犀利的表情，讓牠意外獲封「貓界鰲拜」。哈啾頂著一頭亂毛的模樣被飼主曝光後，立即吸引大量關注，IG粉專更是累積超過80萬人追蹤，人氣非常高。

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▲（圖／翻攝自IG＠atchoumthecat）
▲哈啾患有罕見疾病「多毛症」，因為體內賀爾蒙影響，才會讓哈啾毛髮旺盛，爪子也跟著出現異常。（圖／翻攝自IG＠atchoumthecat）
哈啾小時候被當成禮物送給魁北克省一位獸醫師，當時在醫院擔任寵物美容師的娜塔莉（Nathalie），一見到哈啾就立刻被迷住，因緣際會下也決定將哈啾領養回家。不久後，娜塔莉卻發現哈啾的毛髮異常茂盛，就連爪子都長得又大又快，和普通貓咪開始有了差異。

哈啾被帶去檢查後，發現患有罕見疾病「多毛症」，因為體內賀爾蒙影響，才會讓哈啾毛髮旺盛，爪子也跟著出現異常。娜塔莉得知哈啾患有多毛症之後，先是帶牠做去爪手術，確保貓咪的健康。

▲（圖／翻攝自IG＠atchoumthecat）
▲哈啾在成長時被發現毛髮異常茂盛，就連爪子都長得又大又快，和普通貓咪開始有了差異。（圖／翻攝自IG＠atchoumthecat）
除此之外，哈啾其他身體機能並不會受到多毛症影響，只是毛髮會一直持續生長，讓哈啾的外觀看起來奇特。娜塔莉將哈啾的照片分享到網路上之後，瞬間吸引大量網友關注，哈啾的IG粉專目前已經有超過80萬人追蹤，網友們全被哈啾的飄逸長毛萌翻直呼「看起來好像玩偶哈哈哈哈」、「怎麼感覺卡通有看過這號人物」、「我剛睡醒就長這樣欸」、「貓界鰲拜到此一遊」。

▲（圖／翻攝自IG＠atchoumthecat）
▲娜塔莉將哈啾的照片分享到網路上之後，瞬間吸引大量網友關注，哈啾的IG粉專目前已經有超過80萬人追蹤。（圖／翻攝自IG＠atchoumthecat）
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