童子賢稱新型核電廠可降電價 台電：延宕12年完成最終成本翻3倍
和碩董事長童子賢日前表示，核二、核三延役，加上引進芬蘭新型核電廠，台灣電價可降3成。對此，台電今（9）日回應指出，芬蘭機組延宕12年完成，最後造價成本也是原本的3倍，每度電成本也是近3元。
記者魏妤庭／台北報導
童子賢日前接受財經節目專訪表示，若是不依賴核電協助減少排碳，2050年無法達到淨零碳排，因此主張核二、核三廠延役，並提出引進芬蘭OL3新型核電廠，可以為台灣帶來30%到32%核能發電，而且也可以讓台灣平均電價立即下滑約30%。
台電發言人蔡志孟今日出席「台電2024節電啟動記者會」，會後接受媒體訪問表示，芬蘭OL3核電機組延宕12年完成，飼水葉片裂開，使得最後成本將比原本預期的高3倍，每度電成本近3元。
此外，台灣處在地震帶上，核電延役也要考慮台灣地質風險問題，蔡志孟以0403花蓮大地震為例表示，核一、核二的核廢料貯存槽廢水就溢滿出來，因此，核電廠確實需要一個穩固地方興建。
蔡志孟表示，核電延役需要多方共識，無論既有核電廠要繼續運轉，或是新增機組，一定要確保核能安全，並涉及核廢料處理、國會共識、民眾同意等多方討論。目前立法院在野黨立委已有相關提案，屆時若國會展開討論，台電會配合提供資料，並提供專業建議。