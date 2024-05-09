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天空巨型「日暈」恐天災？神預言天氣惡化　氣象專家解答背後原因

▲日暈現象為一圈彩虹色的光圈圍繞著太陽。（示意圖／翻攝自台南市政府）
▲日暈現象為一圈彩虹色的光圈圍繞著太陽。（示意圖／翻攝自台南市政府）

記者鍾怡婷/綜合報導

花蓮0403全台有感強震前，曾有民眾在粉專分享天空出現「巨型日暈」的照片，預言將出現不好的天氣預兆，被眾人朝聖稱大預言家，而今（9日）有民眾在台中沙鹿區再見到日暈現象，引發民眾討論。對此，中央氣象署也解答，日暈是由於太陽光穿過高空中充滿冰晶的薄雲時，再加上剛好的角度，就有機會出現日暈，是正常的大氣現象，不過在古代「暈」這一類的大氣現象，常作為經驗法則的氣象預測基礎，天氣晴朗時「日暈」超過2小時，則可能是天氣惡化的前兆。

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一名網友於臉書「沙鹿之美」臉書粉專，分享今（9）日早上在台中沙鹿區拍到的「日暈現象」，烈陽被完整的白色光暈圍繞引發討論，有民眾憂心表示「403地震之前也出現這個過幾天就地震.... 希望這次只是巧合 沒事發生」。

對此，中央氣象署指出，日暈是當太陽光通過空中的冰晶／柱時，白光會被折射成紅橙黃綠藍靛紫...等色，不同型態的冰晶／柱，會產生不一樣的「暈」而太陽光所產生的暈，就是「日暈」，基本原理類似於彩虹，不過彩虹是水滴的折射。

▲日暈是由於太陽光穿過高空中充滿冰晶的薄雲時，再加上剛好的角度，就有機會出現日暈，是正常的大氣現象。（圖／中央氣象署提供）
▲日暈是由於太陽光穿過高空中充滿冰晶的薄雲時，再加上剛好的角度，就有機會出現日暈，是正常的大氣現象。（圖／中央氣象署提供）
其中最亮、常見的一種日暈，就是太陽光通過「六角型」的冰柱時分離的彩光，、以約22°的角度折射2次，到達地面的人的眼裡，就會形成以太陽為圓心的大光圈，精確一點稱作「22°暈」，也因為不同色光折射角度略為不同，這個光圈就會呈現內偏紅、外偏藍的顏色，除了太陽，有時月光也會產生同樣的現象，就稱作「月暈」。此外，冰晶+陽光的魔法，還有「46°暈」、「幻日」等各種不同的現象

🟡22°暈（22° Halo）與46°暈（46° Halo）：22°暈又稱小暈（Small Halo），在以太陽為中心、觀察者視線夾角22°的方向可以看到；而46°暈稱大暈（Large Halo），是陽光經過冰晶內90°夾角的兩個相鄰晶面折射而形成，在以太陽為中心、觀察者視線夾角46°的方向可以看到。

🟡幻日（Parhelion或Sundog）：幻日是陽光被盤狀六角形冰晶折射與散射，因而在22°暈光環上、與太陽同水平高度所出現的兩個太陽虛像，也是在日出或日落時出現。同樣情形出現在月亮上，稱之為幻月。

▲幻日是陽光被盤狀六角形冰晶折射與散射，在22°暈光環上、與太陽同水平高度所出現的兩個太陽虛像。（圖／翻攝自中央氣象署官網）
▲幻日是陽光被盤狀六角形冰晶折射與散射，在22°暈光環上、與太陽同水平高度所出現的兩個太陽虛像。（圖／翻攝自中央氣象署官網）
關於日暈代表天災現象一說，中央氣象署也曾提到，在現代氣象學發展之前，「暈」這一類的大氣現象，常作為經驗法則的氣象預測基礎，而「日暈」，在天氣晴朗時通常不會超過半小時；如果日暈持續超過兩小時，則可能是天氣惡化的前兆。

事實上我們所觀察到的每一種光象，其形成原因都代表不同的天氣狀況，每一種光象其實都具有大氣科學的意涵，能夠提供相當多的氣象資訊。中央氣象署也特別提醒「不可以用肉眼直視太陽」，觀測要有保護措施，如透過墨鏡、減光窗戶，或以物體遮蔽太陽。

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