天空巨型「日暈」恐天災？神預言天氣惡化　氣象專家解答背後原因

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對此，中央氣象署指出，日暈是當太陽光通過空中的冰晶／柱時，白光會被折射成紅橙黃綠藍靛紫...等色，不同型態的冰晶／柱，會產生不一樣的「暈」而太陽光所產生的暈，就是「日暈」，基本原理類似於彩虹，不過彩虹是水滴的折射。
其中最亮、常見的一種日暈，就是太陽光通過「六角型」的冰柱時分離的彩光，、以約22°的角度折射2次，到達地面的人的眼裡，就會形成以太陽為圓心的大光圈，精確一點稱作「22°暈」，也因為不同色光折射角度略為不同，這個光圈就會呈現內偏紅、外偏藍的顏色，除了太陽，有時月光也會產生同樣的現象，就稱作「月暈」。此外，冰晶+陽光的魔法，還有「46°暈」、「幻日」等各種不同的現象
🟡22°暈（22° Halo）與46°暈（46° Halo）：22°暈又稱小暈（Small Halo），在以太陽為中心、觀察者視線夾角22°的方向可以看到；而46°暈稱大暈（Large Halo），是陽光經過冰晶內90°夾角的兩個相鄰晶面折射而形成，在以太陽為中心、觀察者視線夾角46°的方向可以看到。
🟡幻日（Parhelion或Sundog）：幻日是陽光被盤狀六角形冰晶折射與散射，因而在22°暈光環上、與太陽同水平高度所出現的兩個太陽虛像，也是在日出或日落時出現。同樣情形出現在月亮上，稱之為幻月。
關於日暈代表天災現象一說，中央氣象署也曾提到，在現代氣象學發展之前，「暈」這一類的大氣現象，常作為經驗法則的氣象預測基礎，而「日暈」，在天氣晴朗時通常不會超過半小時；如果日暈持續超過兩小時，則可能是天氣惡化的前兆。
事實上我們所觀察到的每一種光象，其形成原因都代表不同的天氣狀況，每一種光象其實都具有大氣科學的意涵，能夠提供相當多的氣象資訊。中央氣象署也特別提醒「不可以用肉眼直視太陽」，觀測要有保護措施，如透過墨鏡、減光窗戶，或以物體遮蔽太陽。