邊佑錫《背著善宰跑》走紅行程爆滿！金惠奫疑似被老闆李政宰冷落
由金惠奫、邊佑錫所主演的韓劇《背著善宰跑》，劇情講述一位粉絲回到過去拯救自己心愛偶像的故事，在播出後掀起劇迷們熱烈討論，兩位主演也隨著戲劇熱度高漲，人氣也跟著扶搖直上。男主角邊佑錫上了各大綜藝節目、接受訪問，還要展開亞洲巡迴見面會，可以感受到經紀公司對他的用心，反觀女主角金惠奫則是很少在宣傳，讓她的粉絲崩潰指控心愛的偶像遭公司冷落，甚至還有抗議行動，要求公司重視金惠奫。
記者洪生儒／綜合報導
邊佑錫出演《背著善宰跑》爆紅後，沒多久就傳出他上綜藝節目《Running Man》錄影的消息，還開啟了個人Weverse（粉絲社群平台），甚至將在6月展開亞洲巡迴見面會，而他的經紀公司VARO娛樂也努力幫他經營社群網站、IG等平台，也忙著替他接各種廣告代言，每天更新藝人的動態，讓粉絲們追星追得超滿足。
相較之下，女主角金惠奫的經紀公司Artist Company，則是在《背著善宰跑》開播後，公開幾次相關的劇照後，就沒有看到任何其他的宣傳，也沒有看到公司替她安排上綜藝節目或是見面會等活動，讓不少粉絲看了都相當不捨，紛紛留言表示：「劇都紅成這樣了，怎麼不幫她宣傳呢？」、「為什麼惠奫沒有任何宣傳活動」、「公司到底在幹嘛？」
此外，還有網友發現金惠奫的經紀公司Artist Company的老闆是演出《魷魚遊戲》的李政宰跟演員鄭雨盛，對於經紀公司遲遲沒有替金惠奫安排宣傳，也在韓網引起熱烈討論，各大論壇也有不少網友發文抱怨，甚至發起抗議活動，還有網友點名公司兩位老闆，希望公司可以正視這個問題。
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