發票存信用卡！中獎還能賺點數　銀行加碼送價值500元夢金

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為鼓勵民眾多索取雲端發票，財政部也祭出專屬獎項， 包括100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組，今年3-12月每期還會增開30萬組500元專屬獎，即會有195萬組，也就是說，3-12月期每期雲端發票專屬獎將開出206萬6030組，讓民眾享有更多中獎的小確幸。
當然，發票也能可存在信用卡中，不僅比紙本發票多一次對獎機會外，還有高達9.67億雲端發票專屬獎，也能避免發票毀損、遺失及忘記對獎等問題，更有銀行鼓勵卡友共同實踐無紙化減碳行動，加碼送好禮。
元大銀行就宣布，今年5月1日起至8月31日止，卡友發票存信用卡，只要在活動期間內刷卡，並主動向商店收銀員表示「發票存元大信用卡」且完成活動登錄，發票中獎者可再獲得元夢金500點，價值相當於新台幣500元的好禮，每月結帳時自動折抵元大信用卡正卡持卡人申購元大銀行指定定期定額信託基金之信託資金本金及信託手續費，每1點可折抵1元。
電子發票存信用卡中也不用擔心，元大銀行表示，如果持卡人存入信用卡中的發票中獎，銀行會主動寄發通知提醒持卡人，減少紙張使用的同時，還可享有增加中獎機率的「小確幸」，當然，也別忘在財政部網站上進行「信用卡歸戶至手機條碼」完成歸戶設定，並將「元大銀行帳戶」作為獎金領獎帳戶，中獎發票獎金就能自動撥入指定帳戶。