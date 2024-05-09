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小酌也不行！酒精致癌14%都是「適量飲酒」：每天1罐啤酒恐罹癌

▲小酌、適量飲酒也傷身，在酒精導致的癌症中，有13.9%都是「適量飲酒」，即每天1瓶啤酒就有罹癌風險。（示意圖／取自unsplash）
▲小酌、適量飲酒也傷身，在酒精導致的癌症中，有13.9%都是「適量飲酒」，即每天1瓶啤酒就有罹癌風險。（示意圖／取自unsplash）

家庭消費中心／綜合報導

多數民眾知道酗酒會增加罹癌風險，卻不知東方人更要特別小心。醫師表示，最近有研究發現，酒精引發的癌症比率，在東方人身上明顯高於西方人，比全球平均多近4成；此外，即使是小酌，依舊會造成某些人罹癌，據統計，在酒精導致的癌症中，接近14%是適量飲酒引起，提醒喝酒容易臉紅者尤其應遠離酒精。

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今（9）日是台灣無酒日，台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主任張祜銘說，酒精和癌症之間的關係比想像中危險，因為依據國際癌症研究機構在著名醫學期刊《柳葉刀腫瘤學》（Lancet Oncology）發表的研究結果，發現在全球癌症病例中，酒精導致的癌症佔總數4.1%，且在不同國家、地區之間有巨大差異，尤其亞洲最顯著，東亞地區比例高達5.7%，比全球比例多約4成。

▲1 罐約300毫升正常強度（4%酒精含量）的啤酒，約是「1單位」，每週不應超過14單位。（示意圖／取自 Unsplash）
▲1 罐約300毫升正常強度（4%酒精含量）的啤酒，約是「1單位」，每週不應超過14單位。（示意圖／取自 Unsplash）
張祜銘解釋，飲酒導致癌症與飲酒種類、方式有關，但基因也扮演重要角色，而亞洲人乙醛脫氫酶基因變異的比例較高，飲酒致癌風險可高達數十至數百倍，尤其台灣是全球乙醛去氫酶基因變異比例最高的國家，近一半（45%）體內有此基因變異，這也意味台灣有飲酒習慣者應特防癌。

小酌並非無害，酒精致癌14%都是「適量飲酒」

此外，張祜銘提醒，根據國際癌症研究機構的統計，在酒精導致的癌症中，有13.9%是由於適量飲酒、即每天小於20克酒精所引起，小酌遠非大多數人認為的無害，民眾更需注意。

據估算，市售1罐330毫升、酒精濃度5%的啤酒，含有酒精16.5克，已經符合適量飲酒的定義，也代表即使只喝1罐啤酒，只要習慣持續，某些人的罹癌風險便可能顯著上升。 

醫：有喝酒習慣，應定期健檢

張祜銘表示，我國的B型肝炎已獲有效控制，但現在對於酒精導致的肝硬化、肝癌仍不可輕忽，因此有喝酒習慣者應定期健檢，停酒期間若出現手抖、心悸、睡眠障礙如入睡困難、睡眠中斷、淺眠多夢等，應儘速至成癮防治科就醫。

醫師除會進行藥物治療和心理治療，也將安排身體詳細檢查，例如松德院區成癮防治科便與消化內科合作，透過免穿刺、非侵入性的肝纖維化檢查，能準確判斷肝纖維化程度，呼籲民眾積極戒癮，才有健康明天。

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