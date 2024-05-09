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「絨毛玩具」恐成腸病毒溫床！疾管署示警：接觸幼兒口嘴而傳染

▲疾管署表示，目前除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防。（圖／台中醫院提供）
▲疾管署表示，目前除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防。（圖／台中醫院提供）

記者林莞茜／綜合報導

腸病毒疫情嚴峻，疾管署示警國內6月中將會達到高峰，目前新北、台中、高雄等6縣市、8個鄉鎮市區被認定為高風險區域，疾管署也再次提醒，腸病毒傳染力極強，在家庭及教托育機構等處最容易傳播，可經由接觸或以飛沫方式感染幼兒而造成，也可能經由接觸無症狀帶病毒家長或病人的口鼻分泌物、咳嗽、打噴嚏飛沫，或吃進被含有病毒之糞便所污染的食物而受傳染，玩具常成為幼兒間傳染的媒介，尤其是「帶毛的玩具」更容易因接觸幼兒口嘴造成大量病毒感染而發病。

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疾管署指出，腸病毒容易在人口密集且互動密切的場所傳播，如家庭及教托育機構內，均常見群聚感染發生，民眾及教托育機構應教導學童，無論在家在校，都應做好個人衛生，落實正確勤洗手，環境應定期進行清潔，兒童常接觸物品及玩具，如課桌椅、書本、遊樂設施、娃娃車及玩具（特別是絨毛玩具）等，應時常清洗消毒。

疾管署指出，腸病毒傳染力始於發病的前幾天，在喉嚨與糞便都有病毒存在，而其腸道的病毒排出時間可以持續數週之久。一般而言，在發病後的一週內傳染力最高。依據疾管署監測資料顯示，國內腸病毒處流行期，近期疫情呈持續上升趨勢，上週(4月28日至5月4日)門急診就診計16,240人次，較前一週(14,316人次)上升13.4%；另實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A型為主，其中易引起嚴重症狀之腸病毒A71型及D68型，為零星檢出且感染個案均為輕症。研判國內疫情傳播風險上升，呼籲民眾及教托育機構人員持續注意預防措施及警覺腸病毒重症前兆病徵。今(2024)年累計1例重症病例，為感染克沙奇A10型。

疾管署說明，腸病毒型別多元，目前除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防，呼籲民眾仍應持續採行一般性的預防措施，例如保持良好的個人衛生習慣、注意環境衛生、避免接觸感染者、有疑似症狀儘速就醫、於流行期避免出入公共場所等，才能防範社區內不同型別腸病毒之感染與侵襲。

同時也再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

▲腸病毒幼兒重症4前兆病徵。（圖／疾管署）
▲腸病毒幼兒重症4前兆病徵。（圖／疾管署）

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