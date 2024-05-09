蕭煌奇「無照駕駛」突遭警察盤查！後座載3名辣妹畫面全曝光
「金曲歌王」蕭煌奇今（9）日出席全新專輯《沒事的》發片記者會，同名主打歌〈沒事的〉MV現場搶先曝光，MV中蕭煌奇化身計程車司機「無照駕駛」，後座還載滿3位辣妹相當吸睛！蕭煌奇透露，拍攝當天還遇上警察盤查，笑說：「曾想像能被開一張『無照駕駛』的罰單。」
記者黃雅琪／台北報導
蕭煌奇在新歌〈沒事的〉MV當中，化身深入民間的計程車司機，提及拍攝過程，他透露當時還遇上警察盤查劇組問：「在幹嘛？」後來向警方解釋是在拍攝MV後，就沒事了。蕭煌奇對於首度當司機感到很興奮：「那台車真的會動，握著方向盤可以感受到車子左右轉。」但他也強調一切都是安全拍攝，沒有踩下離合器，是由拖車拖著假裝駕駛中。
現實生活中蕭煌奇雖然無法駕駛，但拍攝時坐在駕駛座的他卻感覺很平靜：「能感覺到開車是一個能沉澱自己的時刻，也深刻覺得所有運將們都很辛苦，一整天在這個小小的駕駛座上為了生活連續開好幾個小時的車。」
蕭煌奇坦言目前仍是單身狀態，笑說自己很聰明沒遇過「愛情騙子」，反而是自己搞笑用AI把男聲轉成女聲，傳給盲人朋友，對方收到後先是感到很興奮，得知被騙後氣得對他飆粗口，一連串計畫得逞令蕭煌奇感到相當得意。〈沒事的〉MV將於5月10日在「蕭煌奇Ricky Hsiao」YouTube官方頻道首播。
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