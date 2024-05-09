惠利5年老東家「被前任柳俊烈公司收購」！她爆不續約 公司發聲
南韓演員柳俊烈、韓韶禧在3月時被爆出戀情，沒想到竟牽扯到男方的前女友惠利，三人之間的複雜關係也受到各界高度關注。不料，感情風波還未平息，就又傳出柳俊烈的公司在上個月買下了惠利的「一人工作室」，而近期惠利的經紀合約也即將到期，有外媒爆料「惠利將與公司解約。」隨後惠利的公司也發聲強調：「雙方合約還有時間。」引起網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
惠利跟Creative Group ING公司簽約合作至今也已長達5年，而根據外媒《news1》報導，惠利已經決定今年合約到期之後，就不再續約要離開公司。針對爆料的內容，Creative Group ING也在昨（8）日發聲回應，表明離惠利的合約到期日還有一段時間，至於惠利究竟會不會續約一事，公司則表示：「到時再告訴大家。」不少網友都相當好奇惠利會怎麼做。
其實，先前柳俊烈的經紀公司C-JeS Studio在4月被爆出以「100%股份」收購Creative Group ING公司時，就因為Creative Group ING旗下只有惠利一人，收購行為讓許多網友紛紛揣測「內有隱情。」也有部分看熱鬧的網友認為這樣的發展「真有趣」、「惠利一定很希望合約趕快到期。」
事實上，Creative Group ING的最大股東，一直以來都是C-JeS的執行長白昌洙（백창주），在4月收購消息曝光之後，Creative Group ING也發出聲明表示：「公司本身將成為獨立運作的『子公司』，並不會像外界所說『成為同一間公司』。」
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