蔬果農藥超標！好市多、全聯、50嵐都淪陷 食藥署：88件不合格
為維護消費者食用生鮮蔬果之安全，衛生福利部食品藥物管理署，進行市售進口及國產農產品農藥殘留監測，1-2月抽驗725件農產品進行農藥殘留檢驗，637件符合規定(合格率87.9%)，另有88件農產品不符合規定，而抽樣地點包括全聯、大潤發、美廉社、家樂福、好市多、農會等，其所販售蔬果都有不合格的品項，另知名火鍋店、手搖飲店，也有農產與食品遭檢出不合格。
記者林莞茜／綜合報導
根據食藥署公布名單，88件不符合規定農產品，葉菜類包括結球白菜、花椰菜、刈菜、菠菜、九層塔、茼萵、大芥菜、韭菜花，根莖菜類有蘿蔔、翠玉蘿蔔（包裝）、地瓜，豆菜類有甜豆、荷蘭豆、四季豆、豌豆，漿果柑桔和梨果類有木瓜、草莓、麝香葡萄、柿子、蜜棗、金桔鮮果等，而販售地點全聯、大潤發、美廉社、家樂福、喜互惠、好市多、農會等地都中鏢，以及多家知名餐廳如無老鍋、千葉火鍋、錢都日式涮涮鍋、50嵐、Mr.Wish、台東叮哥等餐廳、手搖飲店也有被檢出不合格。
食藥署表示，多數食品業者或通路業者蔬菜並非自己種植、是向供應商採購，僅屬於抽樣地點，地方衛生局後續處辦，可溯源國產農產品交由農政機關依法進行源頭管理，無法尋得源頭，將依食安法裁處供應商，可罰新台幣3萬至300萬元。
食藥署也建議，民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好之商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。