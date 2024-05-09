歐冠／驚奇逆轉！皇馬租借老將4分鐘內進2球　2：1逆轉拜仁闖決賽

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比賽上半場兩隊都沒有進球，拜仁在第68分鐘Alphonso Davies靠著一記長傳在左翼獲得起腳機會，並成功破門，率先拿下領先。直到比賽第88分鐘，替補上場的Joselu Sanmartin掌握到對手門將Manuel Neuer的漏球後，補踢進球，將比數改寫為1：1平手。
但奇蹟還沒結束，在皇馬進球後不到4分鐘內，Joselu Sanmartin再次精準的在Manuel Neuer擋下球後的落點瞬間，衝向禁區補射，率領皇馬在傷停補時第90+1分鐘，以2：1逆轉擊敗拜仁，寫下隊史近10年來第6度挺進歐冠決賽紀錄。此外，也將挑戰破紀錄的隊史第15座歐冠獎盃。
皇馬前鋒Joselu Sanmartin是誰？
皇馬致勝功臣Joselu Sanmartin現年34歲，來自德國斯圖加特，生涯在多個聯賽中流浪，包含英超、德甲、西甲，且曾在2011年效力皇馬。
在2022年和西甲的西班牙人簽約後，本季再以150萬歐元被西班牙人租借到皇馬，結果在比賽81分鐘才替補上場就立下大功，在眾星雲集的皇馬陣中，實在是讓人出乎意料。
Joselu Sanmartin小檔案
- 出生日期：1990年3月27日（34歲）
- 出生地點：德國 斯圖加特
- 身高：1.91公尺（6英尺3英寸）
- 位置：前鋒
- 現所屬球隊：皇家馬德里 (西班牙人租借)
- 球衣號碼：14
- 生涯效力球隊：
- 2008–2009：塞爾塔B隊
- 2009 ：塞爾塔
- 2009–2012：皇馬B隊
- 2009–2010：塞爾塔
- 2011 ：皇家馬德里
- 2012–2014：霍芬海姆
- 2013–2014：法蘭克福
- 2014–2015：漢諾瓦
- 2015–2017：斯托克城
- 2016–2017：（租借）拉科魯尼亞
- 2017–2019：紐卡索聯
- 2019–2022：阿拉維斯
- 2022–：西班牙人
- 2023–：（租借）皇家馬德里
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