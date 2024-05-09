潘瑋柏腫了！「胖到脖子消失」被笑：要改名潘瑋厚 本人親回40字
43歲藝人潘瑋柏過去有不少音樂及影視作品，帥氣外型獲得大批粉絲的喜愛，未料近日他在中國開巡迴演唱會，卻被粉絲發現，潘瑋柏在南京場還有明顯下顎線條，但到了蘇州場竟大走鐘，「脖子直接消失」，笑他要改名叫「潘瑋厚」。潘瑋柏本人親自在微博以40字回應粉絲「厚愛」。
記者徐銘穗/綜合報導
潘瑋柏2015年重心轉為中國發展，2020年7月宣布和「中國最美空姐」宣云（Luna）結婚，去年11月在峇里島補辦婚禮。潘瑋柏近年頻頻現身歌唱陸綜《中國有嘻哈》、《中國新說唱》等擔任音樂導師，還參加了《披荊斬棘的哥哥》，帥氣又幽默的性格，深受觀眾喜愛。
不過，資深帥哥的外貌體態變化，一直是粉絲關切重點。2024年一開局，潘瑋柏便展開演唱會巡演，曬出杭州演唱會金髮造型，卻被網友挖出2017年同樣的金髮造型對比，驚呼潘瑋柏髮際線超高，判若兩人。
如今，正在中國巡迴演唱的潘瑋柏再被爆大走鐘，網友指他在南京場時還有明顯下顎線，不料到了蘇州場時脖子與下巴乍看之下緊黏在一起，而變胖的潘瑋柏也因為跳舞顯得笨拙，不但要他改名叫潘瑋厚，還虧說：「看看隔壁棚的汪東城，這就是結婚跟沒結婚的區別。」
對此，潘瑋柏今（9）早則在微博上傳一張遮住脖子的帥照，發文回應：「感謝大家對潘瑋『厚』的厚愛，六秒售完！感謝你們最厚實的支持，我渾厚的說聲感恩！」幽默回應也笑翻許多網友，粉絲心疼留言喊話：「你盡自己最大的努力做音樂，明明很瘦了，還被惡意攻擊！你不胖！你最瘦了！」
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