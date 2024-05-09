MLB／海盜狀元Skenes 「開箱」時間曝光！洋基王牌：讓馬向前跑吧

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Paul Skenes將出戰 大學時期與 Gerrit Cole、Stephen Strasburg齊名
現年21歲的 Paul Skenes，不僅是2023 年大聯盟選秀狀元，還被「MLB Pipeline」評為百大新秀第3名，堪稱近代最具潛力的新人之一。他有著一顆破百英里的火球，加上滑球、曲球、變速球以及快速指叉伸卡球，被美媒譽為與 David Price、Gerrit Cole 和 Stephen Strasburg 合稱「近 20 年來4名最強的大學投手」。
Paul Skenes 在大學3個賽季中，留下 2.18 的防禦率和 36% 的三振率， 率領路易斯安那州立大學奪下 NCAA 一級總冠軍，並且拿下當年的最佳球員。 今年在3A先發登板7 次，不過僅一場有投滿5局，當中沒有1場的用球數有超過75球 。而在 27 局的投球中，共飆出45次三振、僅掉3分責失分，8次保送，防禦率是驚人的0.99，每局被上壘率僅0.91 。
與 Paul Skenes 有著相似背景的洋基王牌Gerrit Cole，談及這位新秀近期的表現，表示他一直有在關注並看到 Skenes 的亮點。不過 Cole注意到海盜球團對 Skenes的保護機制，直言自己並不喜歡這些年來的發展變化，並說：「我們不知道這個人有多優秀，沒人做到過，他可以打破整個模式，他可能是有史以來最偉大的投手，為何要限縮他？」
當年Cole 第一年在2A投球，下半季他的用球數就已經拉至超過100球。 Cole補充說道：「讓他投更多的球吧！讓他以 98 英里/小時的速度投球，而不是 102 英里/小時。讓馬向前跑吧！現在你有一個可以培養他的窗口。 」
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