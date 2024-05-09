孕婦應重視「精準醫療」　議員要求篩檢補助

我是廣告 請繼續往下閱讀
市府衛生局長曾梓展說，有關唐氏症篩檢補助經費，目前市府補助篩檢費用2,200元；至於非侵入胎兒染色體檢測，納預計明年度起將入補助範圍，不過由於價格較貴，孕婦需要自付差額；至於羊膜穿刺檢測費用，目前由中央補助5,000元。
李天生指出，有關唐氏症檢查，現行台中市政府補助項目，計分第一孕期(懷孕第11週至14週)及第二孕期(懷孕第15週至20週)，產婦只能擇一補助，每案最高補助2,200元；不過花蓮縣、桃園縣最高補助2,400元，嘉義市最高補助3,500元，台東市更是推出「全方位婦幼健康照護」優生保健方案，其中包括母血唐氏症等篩檢補助，總金額超過萬元，要求台中市提高補助，不要輸給其他縣市。
此外，李天生表示，台中市補助「傳統母血唐氏症篩檢」，檢出率81~83％，目前研發出非侵入性胎兒染色體檢測-「唐氏症次世代定序篩檢（基因檢測）」，檢出率高達99％，希望納入補助範圍，提供產婦更多的選擇，目前嘉義、台東及桃園等地已納入補助範圍，雖然價格稍貴，但並不是要求政府全額補助，孕婦可以部分負擔，重點是重視「精準醫療」，提升篩檢品質。
李天生強調，在年輕人晚婚及少子化趨勢下，高齡產婦唐氏症檢查備顯重要，同時在環境汙染及塑化劑的影響下，唐氏症患者已有年輕化的趨勢，保住每個嬰兒，至關緊要，因此主張提高唐氏症篩檢補助經費，同時將非侵入胎兒染色體檢測納入補助範圍。
衛生局長曾梓展解說，坊間唐氏症篩檢費用約2000元~2500元，目前市府補助篩檢費用2,200元；至於非侵入胎兒染色體檢測預定明年度起納入補助範圍，不過坊間價格約15,000元，孕婦需要自付差額，這些只是進行篩檢，要靠羊膜穿刺檢測，才能最後確定，有關羊膜穿刺檢測坊間價格約8,000~10,000元，目前由中央補助 5,000元。