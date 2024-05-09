FaceTime假冒戶政員套取個資　中市府籲勿上當

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吳世瑋指出，近期假冒戶政人員索資FaceTime新型詐騙，多自稱是戶政人員，表明有人持受話者的身分證或委託書來戶所申辦業務，主動向受話者查證是否遭人冒辦，並營造現場緊張情勢，告知協助攔下冒辦人，將協助報警並轉接假檢警人員報案，進行電話筆錄等手法，取信於民眾進而套取個資；甚至要求民眾親至戶所確認遭偽冒辦事宜等。戶所同仁近日應接不暇，頻向民眾解釋是詐騙電話，請民眾留意勿上當。
吳世瑋說明，遇到顯示政府機關號碼的「FaceTime」致電或不明來電時，可以提問測試對方身分，像是詢問機關單位、職稱及全名，切勿透露個人資料，並透過正規管道查證請求協助，戶所接獲民眾查證都會立即處理，守護及保障市民的財產安全。他同時提醒大家切記「反詐CDC」3要領，check(查證)，直接向戶所洽詢；download(下載)，手機下載安裝防詐資訊軟體；call(求助)撥打反詐騙165專線，並呼籲熟悉科技的年輕人，提醒身邊的長者，提防相關犯罪手法。
中區戶所主任曾惠民表示，近一個月陸續有民眾向中區戶所同仁反映，接獲顯示與中區戶所總機號碼相似的 [email protected] 或 q04222475170 「FaceTime」詐騙電話，近日每天更是接獲逾10通的民眾詢問電話，應接不暇；他本人也深受其害，接獲民眾反映對方自稱是中區戶所主任的詐騙電話。他強調，戶所不會以「FaceTime」或網路電話致電民眾，請民眾小心提防，避免受騙。