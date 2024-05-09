遭無照翁撞上！伸港10歲姊姊病情惡化 家屬：被告知要有心理準備
彰化伸港鄉今年2月間發生一起嚴重車禍，當時陳姓3姊弟過馬路慘遭一名無照老翁駕駛休旅車撞飛，雖就讀小學的弟弟僅受輕傷，但2名姊姊卻雙雙呈現昏迷，經彰化秀傳醫院救治，10歲姊姊昏迷指數一度回升到11，不料本月1日突然出現急性水腦症陷入昏迷，昏迷指數僅剩3，對此，小姊妹的阿公今（9）日表示，院方已告知要有心理準備，家人的心情都相當沉重。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，陳姓3姊弟2月22日傍晚6時許，行經建國路、美港公路三段時，在行人穿越道上遭無照駕駛的蕭姓老翁撞飛，警消趕抵時，2姊妹一度失去呼吸心跳，雖送往醫院後恢復生命跡象，但2人仍陷入昏迷，至於年紀最小的弟弟則僅有腳部受傷，後續已返家休養。
經彰化秀傳醫院全力救治， 10歲姊姊一度好轉，昏迷指數提高到11，還能看卡通、聽音樂，施行脊髓幹細胞治療也有不錯效果，但5月1日晚間姊姊卻因急性水腦症陷入重度昏迷，目前昏迷指數剩下3，仍未脫離生命危險，至於9歲妹妹，則在彰基治療，雖生命跡象穩定，不過仍需要插管治療、昏迷指數仍維持3。
小姊妹阿公今天受訪時指出，已經有接到院方電話，並做好心理準備，不過還是擔心阿祖知道會難過，到現在還不敢告訴阿祖。