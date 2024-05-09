美國小姐突宣布放棄后冠！聲明「藏頭詩」稱被封口　大會再陷爭議

我是廣告 請繼續往下閱讀
但是，沃特強調這只是自己人生新篇章的開始，希望自己能夠繼續激勵他人，辭去后冠是為了做出對心理健康最有利的決定，沃特最後表示「優先考慮你的心理健康，永遠不要害怕未來，即使有些不確定」。
美國小姐大賽組織發言人第一時間表達對沃特的支持，稱「后冠得主的福祉是最重要的」，並已著手進行讓后冠轉交給第二名參賽者的相關事宜。
然而，外界發現沃特放棄后冠的聲明稿疑似暗藏「藏頭詩」，將句子的首字字母組合起來，能看見「I AM SILENCED」。且在沃特放棄后冠的3天前，美國小姐大賽的社群媒體總監米歇爾（Claudia Michelle）也宣布辭職，並批評職場存在有毒文化，稱獲得后冠的佳麗「應該被傾聽而不是被壓制」。
這不是美國小姐大賽第一次引發爭議，之前大會曾被指控操縱比賽，保送與贊助商相關的選手奪冠，美國小姐大賽的副主席塞布雷希茨（Max Sebrechts）也因被參賽佳麗指控性騷擾而辭職。
對於這次最新爭議，美國小姐大賽目前只回應了米歇爾的批評，強調這些指控是子虛烏有，稱組織致力於營造「安全、包容和支持性的環境」，優先考慮所有參賽佳麗的個人福祉。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110