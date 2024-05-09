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美國小姐突宣布放棄后冠！聲明「藏頭詩」稱被封口　大會再陷爭議

▲去年9月才贏得美國小姐（Miss USA）冠軍的沃特（Noelia Voigt）日前在個人IG宣布放棄后冠，理由是為了個人心理健康，但被卻發現聲明中暗藏「藏頭詩」。（圖／翻攝自Noelia Voigt的IG）
▲去年9月才贏得美國小姐（Miss USA）冠軍的沃特（Noelia Voigt）日前在個人IG宣布放棄后冠，理由是為了個人心理健康，但被卻發現聲明中暗藏「藏頭詩」。（圖／翻攝自Noelia Voigt的IG）

記者倪浩軒/綜合報導

內有隱情？去年9月才贏得美國小姐（Miss USA）后冠的沃特（Noelia Voigt）日前在個人IG宣布放棄后冠，沃特說自己的決定是為了個人身心健康，並稱健康就是財富，「永遠不要損害你的身心健康」。然而卻被外界發現，沃特放棄后冠的聲明稿暗藏「藏頭詩」，若將句子的首字字母組合起來，就能看見「I AM SILENCED（我被封口）」，引發熱議。

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根據《BBC》報導，今年24歲的沃特是來自猶他州的委內瑞拉裔美國人，她6日在IG發表聲明稱已經放棄美國小姐后冠的頭銜，沃特回顧自己過去7個月來擔任美國小姐的時光，稱這機會幫助她獲得一個平台對外界發聲，因而實現夢想並結識來自各地的人們，沃特對此表達感謝之意。

但是，沃特強調這只是自己人生新篇章的開始，希望自己能夠繼續激勵他人，辭去后冠是為了做出對心理健康最有利的決定，沃特最後表示「優先考慮你的心理健康，永遠不要害怕未來，即使有些不確定」。

美國小姐大賽組織發言人第一時間表達對沃特的支持，稱「后冠得主的福祉是最重要的」，並已著手進行讓后冠轉交給第二名參賽者的相關事宜。

▲沃特放棄后冠的聲明稿暗藏「藏頭詩」，訊息就是「I AM SILENCED」。（圖／翻攝自BBC）
▲沃特放棄后冠的聲明稿暗藏「藏頭詩」，訊息就是「I AM SILENCED」。（圖／翻攝自BBC）
然而，外界發現沃特放棄后冠的聲明稿疑似暗藏「藏頭詩」，將句子的首字字母組合起來，能看見「I AM SILENCED」。且在沃特放棄后冠的3天前，美國小姐大賽的社群媒體總監米歇爾（Claudia Michelle）也宣布辭職，並批評職場存在有毒文化，稱獲得后冠的佳麗「應該被傾聽而不是被壓制」。

這不是美國小姐大賽第一次引發爭議，之前大會曾被指控操縱比賽，保送與贊助商相關的選手奪冠，美國小姐大賽的副主席塞布雷希茨（Max Sebrechts）也因被參賽佳麗指控性騷擾而辭職。

對於這次最新爭議，美國小姐大賽目前只回應了米歇爾的批評，強調這些指控是子虛烏有，稱組織致力於營造「安全、包容和支持性的環境」，優先考慮所有參賽佳麗的個人福祉。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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