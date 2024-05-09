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全台節電連2年破18億度　台電今年辦6活動再拚觸及4000萬人次參與

▲去年國民生住宅節電度數已連續2年突破18億度，等於省下45萬戶一年用電量，減少約90萬公噸碳排。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲去年國民生住宅節電度數已連續2年突破18億度，等於省下45萬戶一年用電量，減少約90萬公噸碳排。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者魏妤庭／台北報導

2023年國民生住宅節電度數已連續2年突破18億度，等同於省下45萬戶一年用電量，減少約90萬公噸碳排。台電今（9）日舉辦2024節電啟動記者會，並表示，現在電器產品愈來愈多，今（2024）年結合6大國旅及線上活動，鼓勵民眾走出家門、汰換家電以響應節電，拚能觸及4000萬人次參加。

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台電表示，過去1年全國近1300萬戶次住宅用戶響應節電，全年民生住宅節電度數達到18億度，而台電也發出了近15億節電獎勵金，從2013年以來累計已節電近300億度。

台電表示，民生住宅家中冷氣、冰箱、照明是前3大家庭用電，建議民眾可以將空調冷氣溫度設定在26度到28度，搭配循環扇使用，並記得定期清洗濾網。冰箱記得食物裝8分滿，減少冰箱開關門次數，兼顧涼夏生活及節電省荷包。

除了住宅用電外，針對產業節電輔導方面，台電結合時間電價、需量反應、節電服務團等需求面管理措施引導企業等大用戶節電，從去年到今年3月為止，輔導近5600戶大用戶節電，成效預估超過2200萬度。以電力分析儀、超音波流量計、紅外線熱顯像儀、照度計、多功能分析儀等專業量測儀器，投入製造業用戶耗能設備，並分析製程用電，透過客製化服務協助大用戶節能，並參考同產業效率較佳的用電模式，給予企業改善建議。

為了持續透過多元推廣節電，台電今年節電6大活動以「學、做、玩、聽、聞、看」的自發行動及感官體驗，營造全民幸福節電氛圍，5月起將陸續走入全台小學舉辦150場校園推廣活動，今年則是推出全新繪本教案「偵探電寶的校園任務」，讓學童可在輕鬆有趣互動中培養節電好習慣。後續更將舉辦大型活動，邀請民眾一起走出戶外，如7月將與「宜蘭國際童玩藝術節」合作，8月則將首度前往澎湖響應「追風音樂節」。

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