穩健國艦國造政策！台船公司舉辦海軍浮塢新建案開

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台灣國際造船公司副總經理周志明表示，台灣國際造船受國防部委託建造的海軍新建浮塢，於112年8月18日簽約，合約交期115年11月30日，為確保海軍艦艇戰力與提升維修能量，台船公司將戮力以赴，並依合約期程完工交付海軍使用。
海軍保修指揮部少將指揮官高志雄指出，海軍新建浮塢(ARD, Auxiliary Repair Dock)為海軍整體後勤中重要的一環，也是對後續海軍艦艇維修的重要保障，此次新建浮塢主要尺寸規格與功能為全長126公尺，最大模寬36公尺，非沉潛作業時最大吃水2.5公尺，沉潛作業時最大吃水12公尺，可以執行3800公噸以下無特定限制條件艦艇塢修作業。
周志明說，台船公司近年致力於智慧船舶裝備系統開發，並成功整合國內廠商技術，陸續完成本土化的自動化壓浮載系統、機艙延伸警報系統、船用裝載電腦軟體、電力管理系統等，並已綜合運用於離岸風電大型駁船(台船15號、台港514001號)、海巡署1000級巡防艦(彰化艦、台中艦)、新型兩棲船塢運輸艦(玉山軍艦)、高雄市輪船公司(雄棧一號)。
周志明並說，此次新建浮塢其特色為採用台船開發完成之自動化壓浮系統、機艙延伸警報系統、船用裝載電腦軟體，並由台船整合閥控系統和電源管理系統，除提升浮塢執行任務操作效能，亦可供操作人員於遠端監控相關設備執行狀況。
值得一提的是，台船公司近年承接第6號浮塢之保養維修工程，深知海軍後勤對於浮塢需求，在預算及期程可行下，台船公司可對此案設計加以精進，使其更貼合海軍使用需求。
此案，台船更提供多項本土化的裝備系統與扶植國內維修能量，未來若能落實「造修合一」政策，由台船公司承擔此浮塢全壽期維修及管理，將可縮短備料及施工期並大幅提高浮塢妥善率。