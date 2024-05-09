沈建宏休戰了！雙手合十回應前女友道歉 「就算結婚也是會離婚」
童星出身的沈建宏為了生計，放下身段到傳統市場叫賣雞肉，原本形像正面，日前卻被前女友Bella爆料劈腿、叫外送茶，他承認只有一次喝酒誤事，駁斥嫖妓。怎料，昨（8）日沈建宏寫下長文反控Bella男女關係混亂、從事八大行業等，女方今發文承認自己不懂避嫌，並向沈建宏道歉，對此，沈建宏以雙手合十符號回應。
記者楊穎軒／綜合報導
昨晚，沈建宏在Threads爆料Bella做八大，「看妳跟別的男人勾來勾去，親來親去，我也都接受了！也不知道還有什麼更深入的關係？」還控訴Bella跟前男友聯繫、傳自拍照，以及和「別人的男人」曖昧相約划船，「感情不就是兩個人的私事？那為何妳犯錯，就可以假裝安然無事，我想這才是最渣的人吧？如果喜歡公審，那就一起公審吧！」
今天凌晨，Bella發文回應，澄清與沈建宏交往期間，男方沒有叫外送茶，「他做錯的事就是劈那麼一次腿而已，我也在此向他道歉，對不起，讓大家誤會那麼深」，也坦承和前任當朋友、外宿男性友人家等，在酒吧當老闆娘陪客人喝酒、酒醉勾肩搭背則是不得已，但確實在這段感情裡沒有拿捏好分際。
對於Bella的說法，沈建宏隨後轉分享前女友的貼文，放上3個雙手合十的符號，而有網友留言說：「這女生只適合當女友不適合當老婆！」沈建宏回覆：「就算結婚了，也是以離婚收場。」
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