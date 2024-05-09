影／陸軍空訓特種海上跳傘　女兵參與引人注目

母親節創意料理競賽 首獎「親愛的媽咪」豬仔萌樣封神

▲創意料理競賽成績揭曉，獲得第一名作品「親愛的媽咪」，以親子豬仔表現，萌樣封神。（圖／主辦單位提供）
▲創意料理競賽成績揭曉，獲得第一名作品「親愛的媽咪」，以親子豬仔表現，萌樣封神。（圖／主辦單位提供）

記者金武鳯/綜合報導

歡慶母親節，料理品牌健康廚房舉辦網路「創意料理競賽」，萁媽母女攜手直播私房創意料理號召，吸引近百網友參賽，演藝名人孟澔、孟慶而與白白等人也先後加入。主辦單位表示，網友讓人驚艷的創意發想，真是「太有才了」，幾乎每一道都讓人垂涎。有人已決定，母親節就參考這些「食譜」製做，一定能擄獲媽媽的胃！

我是廣告 請繼續往下閱讀
這項創意料理競賽成績揭曉，獲得第一名作品「親愛的媽咪」，當作豬仔身體的飯糰，是用淬釀干貝風味醬油調味，飯糰散發干貝清香，搭配香菇做的鼻子與耳朵，金黃色的蛋煎當棉被，親子豬仔親膩併躺一起，溫馨又可愛，讓人憶及兒時與媽媽相擁時光。尤其，簡單快速的料理方式，兼顧美味與健康，立即被網友轉發到媽媽群組內，奉為便當界神作，吸引眾多網友按讚，同時拿下「人氣王」獎項。

▲孟澔安太座三道料理中，搭配酸甜梅汁醬調味的「戀愛酸甜松阪豬排」，色香味俱全。（圖／主辦單位提供）
▲孟澔安太座三道料理中，搭配酸甜梅汁醬調味的「戀愛酸甜松阪豬排」，色香味俱全。（圖／主辦單位提供）
健康廚房《母親節創意料理競賽》活動不到一個月時間，網友發揮的創意爆棚，有用鮮蝦搭配冰淇淋再淋上健康廚房柚香檸檬醬的「蝦冰奇蹟」，冷熱交錯的滋味竟毫無違和的美味。「黃金人生」則以布丁、海鮮加入五星主廚香辣金沙醬，網友驚呼「看起來像黑暗料理」，沒想到鹹甜兼具的滋味，讓人欲罷不能。也有網友選擇貼近品牌形象，走健康風料理的「甜蜜蜜」，是以西洋梨等水果加上蜜棗、蔬菜，搭配五星主廚的酸甜梅汁醬，值此夏令時刻，是許多在意體態管理的上班族的好選擇。

▲創意料理競賽傑作多，圖為蝦冰奇蹟，（圖／主辦單位提供）
▲創意料理競賽傑作多，圖為蝦冰奇蹟，（圖／主辦單位提供）
值得一提的是，活動吸引許多網藝人參與，包括演藝界烤肉小王子孟澔、吃甜食就會有創作靈感的孟慶而，以及孕媽咪白白等人，他們相繼獻上令人驚艷料理，為活動掀起高潮。其中，孟澔的安太座料理 ，是由三道精緻料理組成，分別是用五星主廚塔香三杯醬調味的「三杯不醉戀鴨胸」、搭配酸甜梅汁醬調味的「戀愛酸甜松阪豬排」，以及用大白蝦、生菜、蘆筍、鳳梨等新鮮食材，加上健康廚房醬料調味的「戀愛白蝦生菜佐蘆筍」，被許多媽媽網友讚為「愛妻料理」。

至於孟慶而的「粉紅芭比甜- 梅汁佐草莓夾心泡芙」，極具視覺與創意，尤其使用五星主廚香辣金莎醬來做泡芙，沙沙口感又微帶香辣的外皮，配上酸酸甜甜的梅汁內餡，絕妙口味，意外引起泡芙創意料理風潮。


主辦單位表示，網友能將調味醬料在創意料理中淋漓發揮，讓人意外驚喜，見證高手在民間。活動得獎者名單已在8日於「味全美好食光」官方臉書公布，母親節將至，網友們不彷參考獲獎的創意食譜，在母親節當天親手製作料理巴結媽咪，感謝媽咪辛勞!

寬心園「紅藜松鮑杏鮑粽」 端午享美味健康無負擔

福德祠遭祝融焚毀 券商許願開頭獎捐贈重建基金如願

端午飄粽香 中市星級飯店風味粽競飆創意比澎派

米其林臺菜膳馨進駐誠品480 鄭照新：市長宴客的選擇

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生