母親節創意料理競賽 首獎「親愛的媽咪」豬仔萌樣封神

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健康廚房《母親節創意料理競賽》活動不到一個月時間，網友發揮的創意爆棚，有用鮮蝦搭配冰淇淋再淋上健康廚房柚香檸檬醬的「蝦冰奇蹟」，冷熱交錯的滋味竟毫無違和的美味。「黃金人生」則以布丁、海鮮加入五星主廚香辣金沙醬，網友驚呼「看起來像黑暗料理」，沒想到鹹甜兼具的滋味，讓人欲罷不能。也有網友選擇貼近品牌形象，走健康風料理的「甜蜜蜜」，是以西洋梨等水果加上蜜棗、蔬菜，搭配五星主廚的酸甜梅汁醬，值此夏令時刻，是許多在意體態管理的上班族的好選擇。
值得一提的是，活動吸引許多網藝人參與，包括演藝界烤肉小王子孟澔、吃甜食就會有創作靈感的孟慶而，以及孕媽咪白白等人，他們相繼獻上令人驚艷料理，為活動掀起高潮。其中，孟澔的安太座料理 ，是由三道精緻料理組成，分別是用五星主廚塔香三杯醬調味的「三杯不醉戀鴨胸」、搭配酸甜梅汁醬調味的「戀愛酸甜松阪豬排」，以及用大白蝦、生菜、蘆筍、鳳梨等新鮮食材，加上健康廚房醬料調味的「戀愛白蝦生菜佐蘆筍」，被許多媽媽網友讚為「愛妻料理」。
至於孟慶而的「粉紅芭比甜- 梅汁佐草莓夾心泡芙」，極具視覺與創意，尤其使用五星主廚香辣金莎醬來做泡芙，沙沙口感又微帶香辣的外皮，配上酸酸甜甜的梅汁內餡，絕妙口味，意外引起泡芙創意料理風潮。
主辦單位表示，網友能將調味醬料在創意料理中淋漓發揮，讓人意外驚喜，見證高手在民間。活動得獎者名單已在8日於「味全美好食光」官方臉書公布，母親節將至，網友們不彷參考獲獎的創意食譜，在母親節當天親手製作料理巴結媽咪，感謝媽咪辛勞!