楊冪曾4個月連拍5部戲！累垮打12次點滴硬撐 她親揭「拚命真相」
中國女星楊冪出道至今已有34年，憑著精湛的演技，曾出演過不少作品，像是近年的《愛的二八定律》、《三生三世十里桃花》、《扶搖》等，播出後都獲得許多好評，而觀眾們也都看見楊冪在事業上如此成功的一面，但其實她這一路走來並不容易。楊冪曾在節目中透露，自己4個月內拍了5部戲，結果身體負荷不了，她在一年內打了12次點滴，讓許多人聽了都超心疼。
記者洪生儒／綜合報導
楊冪近日受訪時提到當年不間斷拍戲的事情，她坦言過去那段瘋狂拍戲的日子「拍到恍如人格分裂！」而這也不是楊冪第一次談論這件事，她早在2013年時，就曾在中國節目《首席夜話》中透露過自己在4個月內拍了5部戲，當時她在第一部戲拍到一段落後，晚上就直奔機場，搭最晚的飛機去另一個城市拍第二部戲。
長時間面對高強度的工作，楊冪的身體也漸漸支撐不住，她在短短一年內就打了多達12次的點滴，每次都是等拍完戲之後，半夜趕去醫院打點滴，打完隔天又繼續拍戲，而且還因此經常感冒、發燒、腸胃炎，整個人的狀態變得不太好。楊冪也解釋自己之所以會如此拚命地拍戲，是因為「曾經長達一年沒有戲可以拍」，再加上自己有被劇組換掉的經驗，讓她覺得「沒戲可拍的日子很恐怖」，所以後來只要有拍戲的機會，她就會盡量接。
楊冪談論過往拍戲過程的影片曝光後，網友們看了也都紛紛留言表示：「我真的難以想像，如果是我，感覺真的無法為了工作好幾天不睡覺…」、「怪不得楊冪能一直紅呢！我的天啊...工作起來都不把自己當人啊！」、「早年的她，因為拒絕潛規則而經常被突然換掉原本定好的角色，又有多少人知道她也是從小配角慢慢變主角才紅的」、「楊冪不賣慘不代表她不慘！」、「現在得到的都是姐應該得到的。」
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