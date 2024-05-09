這些數字最夯！央行5／23起拍賣特殊號鈔券 百元鈔曾喊到15K
新台幣特殊號碼鈔券拍賣又來了！中央銀行今（9）日宣布，將委請台灣銀行自今（2024）年5月23日上午10時起至5月28日上午10時止，開放網路投標，這次將拍賣100元、500元及1000元的特殊號碼流通鈔券共126組，總計3542張，特殊號碼鈔券組別及底價也對外公開，其中1組5至9張起標價最低1000元，若是多面額全套組合，每組包括500元券及1000元券各1全套，總計2全套共56張，起標價84000元。
記者顏真真／台北報導
新台幣鈔券號碼是由頭尾各2個英文字母（字軌）及中間6個數字（流水號碼） 共10碼組成，流水號碼從000001到999999，因此，同組字軌共有99萬9999張，其中包括「888」、「168」諧音為「發發發」、「一路發」等民眾視為吉利的數字，以及如「123456」、「111111」等具收藏價值的特殊號碼。
央行自2012年10月開始拍賣新台幣特殊號碼鈔券，至今已拍賣過23次，總得標金額為1億571萬8874元，淨收入7465萬7274元，最高得標金額是500跟1000元組，底價8.4萬元，總得標金額為11萬1888元。
這次是央行第24度公開拍賣特殊號碼鈔券，根據歷年拍賣結果顯示，單張得標金額最高的鈔券是在2013年6月第2期拍出號碼為「SU888888AK」的100元鈔券，得標金額1萬5360元，相對面額的倍率高達153.6倍。
不過，100元券「111111、222222、333333、444444、555555、666666、777777、888888、999999」系列組合則最受民眾青睞，最高得標倍數為66.66倍，第3期字軌SZ-AK，以5萬9990元得標。