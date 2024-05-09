黃仁勳6月來台演講主題曝光 將大談AI生態系統的下一步發展
晶片大廠輝達（NVIDIA）透露，執行長黃仁勳將於「台北國際電腦展（COMPUTEX）」開幕日前一天也就是6月2日舉行主題演講，同時也宣布公司將於COMPUTEX展期，另外舉辦「NVIDIA AI Summit Taiwan」，與客戶生態系交流。輝達今（9）日正式公佈黃仁勳來台主題演講內容，將概述AI生態系統的下一步發展，會於6月2日晚上7點進行直播，重播將在輝達官網上提供。
記者鄭妤安/台北報導
世界頂級科技盛會COMPUTEX展現台灣產業的卓越實力，連結國際大廠、全球科技業者、新創團隊及業界的專業買主，攜手開創無限科技契機。今年將於6月4日至7日盛大開展，本屆展覽以「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」為主軸，聚焦全球AI最新技術與產業趨勢，吸引1500家參展商參與、使用4500個攤位，預計將有5萬名與會者。
輝達表示，COMPUTEX長期以來展示以台灣為基礎的充滿活力的科技生態系，並已成為全球擴展AI所需尖端系統的發射台。身為AI領域的領導者，輝達不斷培養並擴展AI生態系，去年的COMPUTEX體現了輝達在協助推動整個科技產業合作夥伴發展所扮演的角色。
今年輝達的合作夥伴包括宏碁、華碩、永擎電子、七彩虹、技嘉科技、鴻佰科技、Inno3D、英業達、微星、同德、和碩、PNY、雲達、美超微、緯創、緯穎和索泰，將聚焦展示採用輝達技術的全新產品。
除了展覽和演示之外，輝達解決方案架構和工程副總裁Marc Hamilton還將在外貿協會論壇演講，該論壇是 COMPUTEX 中致力於尖端技術討論的重要活動。作為「Let's Talk Generative AI」論壇的一部分，Hamilton將於6月5日上午10點至10點30分發表題為「Infra Build Train Go」的演講。