AI夯！全國電子母親節推「虛擬商店」 蘋果AirPods限時省1500元
全國電子即將迎接50週年，今（9）日舉辦記者會，宣布將搭上AI運用，推出「元宇宙虛擬商店」打造沉浸式虛擬3C家電賣場，自家的全國電子行動支付也同步上線。為了搶攻母親節市場，即日起至5月19日祭出大家電7折起、全館家電9折優惠，Apple AirPods第二代機型祭出 7.2折，特價後只要3790元，價差1500元。
記者周淑萍/綜合報導
3C賣場也積極導入AI服務，全國電子推出「元宇宙虛擬商店」，可以用第一人稱視角來逛賣場，遇到喜歡的東西，可以直接用點擊查看，能讓消費者更視覺化地構物，目前有約50樣的商品在虛擬商店內，還藏有優惠券小彩蛋，可以買得更便宜。今也宣布開啟專屬電子支付生態圈，推出「全國電子行動支付」，手機感應就能完成支付、積點、折價券兌換、會員整合服務等。
記者會現場也找來藝人曹佑寧分享「環保多功能鞋墊」的使用體驗，全國電子表示鞋墊是由「廢棄液晶電視與螢幕」，轉化為「玻璃奈米孔洞吸附材料」，再生成具有調濕、除臭、抗菌、透氣、減壓等多功能環保鞋墊，重新賦予廢液晶面板再生價值。曾是棒球選手的曹佑寧表示自己非常重視鞋墊的重要性，很驚訝廢液晶面板可以回收處理成舒適鞋墊，穿起來有減壓且除臭的感覺。環保鞋墊售價699元，會在全國電子門市獨家開賣。
隨著母親節的到來，優惠也沒有少，即日起至5月19日買冰箱、洗衣機、乾衣機享7折起，滿額登錄再搶Dyson吸塵器，若選購指定日製冰箱、洗衣機還有好禮三重送；指定電視7折起，單品滿額直接帶走伊萊克斯超級完美管家；新空調原廠好禮最高現折1萬元。筆電、手機 6.5折起，Apple AirPods更祭出 7.2折起的優惠。