名家論壇》賈程年／520可以期待什麼

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特別嗎？台灣民選總統以來第一次沒有政黨輪替，掌權者依舊是那一群人，反正都是同黨，沒甚麼不一樣，只是原本副總統辦公室升了一級變到總統辦公室而已。
矚目嗎？中美兩國高層才剛會面完，美國今年要大選，川普為了自身利益不願表態是否出兵台灣，拜登酸鴻海投資美國是場騙局；立陶宛總統稱台灣代表處應改回「台北」，國際情勢丕變，為了大國利益，台灣當然就放一旁，比起國際情勢賴清德就職重要性真的不高。
驚奇嗎？從賴清德的人事布局，內閣閣員清一色都是「老綠男」，不是台南幫、菊系、就是高雄幫，女性閣員還是屈指可數，選輸的立委跟縣市首長換個新位置，其他新任的閣員社會上也叫不出名字，一點都不亮。反正大風吹，吹的都是聽賴清德話的人。
是說，這樣的520就職，是不是真的一點都不令人期待。
有人說，不要這樣，給賴清德一個機會，搞不好他會在就職演說中表現出他不同的一面，有可能改弦更張，「蔡規賴不隨」，在能源、兩岸甚至外交政策上做出一些改變。我說，不要做夢了，賴清德不敢也不會。
從這段交接期可以看出，即便只有拿到40%的選票，丟掉國會最大黨，但民進黨沒有絲毫改變，無論是在對在野黨的態度上以及對對岸的批評力道上，依舊維持跟選前一樣的立場，完全沒有想要微調的態勢。
從外交部長吳釗燮嗆立委、告立委、經濟部長王美花跳針發言「沒有缺電」、NCC主委陳耀祥不甩立院、NCC副主委兼發言人翁柏宗嗆聲，如果新任NCC委員無法順利過關，未來iPhone恐無法上市。
即將卸任的閣員臨去秋波、一吐怨氣也就罷了，很多是新任跟繼任閣員也跟著有樣學樣、頤指氣使。可見，民進黨閣員這種「Hardcore」作風是被認可的，而且會從蔡英文延續到賴清德。
想想2016年蔡英文當選總統，拿到國會過半的全贏局面後，要求黨公職要「謙卑、謙卑、再謙卑」，卻淪為空談。如今，民進黨拿不到過半民眾支持、立院也變成第二大黨，卻不見賴清德有任何謙遜的表態，對人民反映的事情毫不在意，也不願釋出一點點善意。
民主政治沒有輪替，國家機器照前朝方式運作，監督制衡的力量被民進黨說成是破壞行政立法和諧的元兇。以此下去，520前後的社會氛圍不會有改變。
就職典禮當天總統府周邊管制森嚴，閒人勿進，賴、蕭開心會見外賓、僑胞，然後呢？一整天活動熱熱鬧鬧下來，民眾恐怕一點感覺都沒有。
脆弱的少數卻還要耍狠、裝強硬，想想真的可悲。
●作者：賈程年／資深媒體人
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