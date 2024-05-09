漢堡排嘉Yoshi中和環球開幕！日本F1國產牛舌排　菜單價格6大亮點

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📌「漢堡排 嘉」使用日本F1國產牛！職人神技手打新鮮絞肉、掌控炭火烤爐
為達成與日本當地同樣原汁原味，「漢堡排 嘉」堅持在台灣也要使用成本更為高昂的日本F1國產牛，找來只賣高品質牛肉的「富可⻝品」作為⻑期合作夥伴；每日使用肉量超過100公斤，每天早上新鮮分切、並製作新鮮絞肉，再親自手打為漢堡排。
「漢堡排 嘉」台灣店舖人員還前往日本本店經過2個月的嚴格訓練，達到獨家炭火燒烤的高技術門檻，完美掌控炭火溫度，以高達300度炭火、瞬間將漢堡排外皮烤至Q脆，再利用不同區域的炭火溫度，將肉汁緊緊鎖住，一口咬下肉排脆口表皮、再吃到軟嫩多汁又Q彈的肉質口感，與傳統鐵板煎漢堡排風味迥異，是「漢堡排 嘉」的最大特色。
📌日本「羽釜飯鍋」煮出「產地精米」靈魂白飯！搭配生⻝認證「幸褔鮮蛋」
搭配漢堡排怎可沒有靈魂白飯與生食級雞蛋！「漢堡排 嘉」與台灣「中興米」合作，特別引進與東京本店相同的北海道產地米、及來自日本各產地的精米，每次造訪都有機會品嚐到不同特性的日本米飯。並把日本製造的的羽釜鍋特別空運來台使用，煮出米粒結實、好口感的白飯適度黏性能結合肉汁，採無限量供應好大方。
「漢堡排 嘉」還搶先獨家曝光即將全台上市的「大武山牧場」AA級可生⻝級雞蛋，每位顧客用餐時都能搭配一顆TKG生雞蛋拌飯。
📌全台獨家！「漢堡排 嘉」牛舌漢堡排、炭火厚牛舌排
「漢堡排 嘉」為全台首家中和環球店，每日新鮮現切現打、並使用炭火燒烤的「厚牛舌排」，不同一般國產牛漢堡排、多了牛舌的Q脆口感，充滿香氣及Q彈十足的滋味，全台獨家體驗，限量供應售完為止。
📌「漢堡排 嘉」菜單與價格
◾️國產牛漢堡排定⻝450元：一般漢堡排3個
◾️牛舌漢堡排定⻝520元：牛舌漢堡排2個＋一般漢堡排1個
◾️特選牛舌排定⻝650元：厚切牛舌排1個＋一般漢堡排2個
◾️5月20開賣WAGYU和牛漢堡排定⻝560元：WAGYU和牛漢堡排2個
定⻝套餐皆包含：多蜜醬、味增湯、小菜、生雞蛋一顆、羽釜鍋現煮日本米（可免費續加）
📌「漢堡排 嘉」用餐規則／候位規則
◾️僅提供「現場排隊」入場，無提供任何形式訂位；每日接待客人上限為300位
◾️每位候位客人最多僅能等候兩個位子；超過三位以上客人不一定能夠安排坐在一起
◾️低消：每人基本消費需點用一份炭烤漢堡排定⻝，所有餐點皆無提供外帶及打包
◾️限時：用餐時間為入座後一個小時
◾️現場使用炭火為避免危險請勿抱著兒童用餐也不提供兒童座位
◾️全台首家餐飲品牌使用「立保科技」點餐機，支付便利快速
📌5/11「漢堡排 嘉」開幕排隊規則
◾️排隊地點：中和環球購物中心一樓大門口處為統一排隊等候起始點
◾️開放入場：商場於11點正式營業後，「漢堡排 嘉」人員將至排隊處發出25張號碼牌，帶領已有領取號碼牌客人上樓並於「漢堡排 嘉」門口等候入場
◾️名額限制：當日排隊達上限300人席次將會提前結束排隊動線
「漢堡排 嘉」餐廳資訊
地址：Global Mall新北中和4樓 新北市中和區中山路三段122號
時間：11:30-21:30(最後入場點餐20:30)
現場座席：共計25席次
入場方式：僅提供現場候位入場，不提供任何形式訂位(請參考下方候位規則)