原住名改回族語名「出國險遭遣返」！阿爆親曝經驗：在台灣很自由
排灣族歌手阿爆是台灣原住名的名人，她曾多次獲得金曲獎，也經常受邀到海外參與演出，她今（9）日發文跟大家分享出國的經驗，透露曾經有夥伴因為把證件上的名字改回族語姓名，結果在過海關的時候被攔截質問，花了很久的時間處理，整團的人也要一直等，也不確定會不會被遣返，跟普遍使用漢語姓名的人比起來，確實比較麻煩一點。針對改名這件事，阿爆也提醒大家，「恢復傳統姓名很好，但可能要想一下之後會遇到的狀況。」
記者洪生儒／綜合報導
阿爆今（9）日透過Threads發文，分享她跟其他原住民朋友一起出國表演的經驗，「講一下恢復傳統姓名這件事，遇到的工作經驗給大家參考。」阿爆透露：「恢復傳統姓名呈現在所有證件的方式，有全羅馬族語字＆漢原名並列」，曾在出國的時候，同團一起出發演出的夥伴，因為改回族語姓名，「導致無法自助check in，而機票上名字的地方印不出那麼多字，所以要手寫。」對於這兩點，她認為還算是好處理的。
比較麻煩的部分，是落地到他國後「被海關攔截詢問為什麼要改名？」阿爆表示：「因為這對外國人來說改的幅度很大。」有團隊夥伴曾在歐美國家落地後被海關攔截，花了很多時間跟海關解釋為什麼改名的幅度這麼大，甚至差點被遣返。
此外，阿爆也解釋，對國外的海關而言，「他們可以認定改名可能是有其他的行為，甚至推測犯罪行為等等，遣返就算了，留有紀錄連帶的也可能會對之後出國有影響。」阿爆認為恢復傳統姓名很好，「但是可能如果有出國工作的機會，可能要想一下之後會遇到的狀況，在台灣很自由，可能可以跟櫃檯力爭，但是出國就不同了。」最後阿爆也透露，自己改很久了，「我多方考量之下選擇並列。」也提醒有意改名的原住名朋友們，「大家可以想一想喔。」
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