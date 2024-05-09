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路跑／龍蝦、石斑沿途吃！菊島澎湖跨海馬拉松開放報名　11/3開跑

▲龍蝦、石斑豪華補給沿途吃！菊島澎湖跨海馬拉松開放報名，11/3開跑。（圖／翻攝自菊島澎湖跨海馬拉松粉專）
▲龍蝦、石斑豪華補給沿途吃！菊島澎湖跨海馬拉松開放報名，11/3開跑。（圖／翻攝自菊島澎湖跨海馬拉松粉專）

記者林之越/綜合報導

「2024菊島澎湖跨海馬拉松」將於11月3日登場，並在昨（8）日開放報名，賽事今年和日本「沖繩馬拉松」合作，且用澎湖在地美食打造「特色美食補給站」，讓參賽者路跑沿途中可以吃到產地直送的大龍蝦、花枝丸、龍虎石斑海鮮粥、黑糖糕、仙人掌汁等各式美食。此外，賽後也將抽出5位幸運兒，能參加明年的沖繩馬拉松。

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📌「菊島澎湖跨海馬拉松」賽事相關資訊

主辦單位交通部觀光署澎湖國家風景區管理處表示，每年於11月第1個星期日所舉辦的「菊島澎湖跨海馬拉松」，擁有IAAF／AIMS國際專業認證賽道，為全台唯一結合跨海和跳島的度假型跑旅活動，從A點到B點，不折返、不繞圈，沿途經過跨海大橋、大菓葉玄武岩等知名景點。

本屆賽事的主題為「乘風破Run」，活動路線及終點會都場施放風箏，並且賽事獎品豐富，包含獎金、獎盃甚至還有1隻龍蝦，等待參賽者來爭取。「2024菊島澎湖跨海馬拉松」將帶領所有跑者感受澎湖的美，品味澎湖的獨特風情，體驗不同於以往賽事樂趣。

▲龍蝦、石斑豪華補給沿途吃！菊島澎湖跨海馬拉松開放報名，11/3開跑。（圖／翻攝自伊貝特報名網）
▲菊島澎湖跨海馬拉松開放報名，11/3開跑，賽事獎品豐富，包含獎金、獎盃甚至包含龍蝦。（圖／翻攝自伊貝特報名網）
並且，今年「2024菊島澎湖跨海馬拉松」特別與同為海島賽事的日本「沖繩馬拉松」合作，互相宣傳，希望讓更多喜歡馬拉松的國內外跑者能夠互相交流；為了慶祝菊島馬和沖繩馬成為合作夥伴，主辦單位要大方送出「2025沖繩馬拉松」的參賽名額，大會將在賽後抽出5個名額，能參加明年的沖繩馬拉松。


📌「菊島澎湖跨海馬拉松」報名相關資訊

活動日期：2024年11月03日（日），05:00-14:00。

報名截止時間：至2024年09月06日，23:59:59止。

賽事報名網址：2024菊島澎湖跨海馬拉松


綠蠵龜組（42.195公里）

報名費：新台幣1,500元

澎湖居民報名費：新台幣1.300元


天人菊組（21公里）

報名費：新台幣1,300元

澎湖居民報名費：新台幣1.100元


海洋守護組（全馬接力）

報名費：新台幣5,200元

澎湖居民報名費：新台幣4.400元


燕鷗組（11公里）

報名費：新台幣1,000元

澎湖居民報名費：新台幣800元


小雲雀組（5公里）

報名費：新台幣700元

澎湖居民報名費：新台幣500元


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