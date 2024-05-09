路跑／龍蝦、石斑沿途吃！菊島澎湖跨海馬拉松開放報名　11/3開跑

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主辦單位交通部觀光署澎湖國家風景區管理處表示，每年於11月第1個星期日所舉辦的「菊島澎湖跨海馬拉松」，擁有IAAF／AIMS國際專業認證賽道，為全台唯一結合跨海和跳島的度假型跑旅活動，從A點到B點，不折返、不繞圈，沿途經過跨海大橋、大菓葉玄武岩等知名景點。
本屆賽事的主題為「乘風破Run」，活動路線及終點會都場施放風箏，並且賽事獎品豐富，包含獎金、獎盃甚至還有1隻龍蝦，等待參賽者來爭取。「2024菊島澎湖跨海馬拉松」將帶領所有跑者感受澎湖的美，品味澎湖的獨特風情，體驗不同於以往賽事樂趣。
並且，今年「2024菊島澎湖跨海馬拉松」特別與同為海島賽事的日本「沖繩馬拉松」合作，互相宣傳，希望讓更多喜歡馬拉松的國內外跑者能夠互相交流；為了慶祝菊島馬和沖繩馬成為合作夥伴，主辦單位要大方送出「2025沖繩馬拉松」的參賽名額，大會將在賽後抽出5個名額，能參加明年的沖繩馬拉松。
📌「菊島澎湖跨海馬拉松」報名相關資訊
活動日期：2024年11月03日（日），05:00-14:00。
報名截止時間：至2024年09月06日，23:59:59止。
賽事報名網址：2024菊島澎湖跨海馬拉松
綠蠵龜組（42.195公里）
報名費：新台幣1,500元
澎湖居民報名費：新台幣1.300元
天人菊組（21公里）
報名費：新台幣1,300元
澎湖居民報名費：新台幣1.100元
海洋守護組（全馬接力）
報名費：新台幣5,200元
澎湖居民報名費：新台幣4.400元
燕鷗組（11公里）
報名費：新台幣1,000元
澎湖居民報名費：新台幣800元
小雲雀組（5公里）
報名費：新台幣700元
澎湖居民報名費：新台幣500元
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