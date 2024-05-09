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劉真猝逝4年了！胡瓜打電話邀辛龍復出　得到的回覆令人振奮

▲劉真猝逝4年，胡瓜（中）邀請辛龍復出，得到的回覆令人振奮。（圖／高雄流行音樂中心提供）
▲劉真猝逝4年，胡瓜（中）邀請辛龍復出，得到的回覆令人振奮。（圖／高雄流行音樂中心提供）

記者楊穎軒／綜合報導

胡瓜攜手子弟兵歐漢聲、賴慧如接下「真愛秀·藍寶石大歌廳」主持重任，8月3、4日一連兩天在高雄流行音樂中心登場，胡瓜今（9）日出席記者會宣傳，坦言有邀請因為愛妻劉真猝逝、消失螢光幕4年的辛龍復出，辛龍以來不及為由婉拒，不過會考慮未來的工作，「其實他會傳以前表演的影片給我，看得出他對這份工作有熱忱。」

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這次售票演出，胡瓜透露有致電辛龍，「我跟他說雖然『真愛秀·藍寶石大歌廳』來不及參加，可是你可以參考我們的秀，下次辦除夕、跨年（節目）可以來參與，有機會你可以來，他說他會仔細考慮」，胡瓜說一直和辛龍保持聯繫，「他就是會自己帶小孩去上課，過得很自在。」

▲歐漢聲（左起）、賴慧如、黃西田、胡瓜、曹雅雯為「真愛秀·藍寶石大歌廳」造勢。（圖／高雄流行音樂中心提供）
▲歐漢聲（左起）、賴慧如、黃西田、胡瓜、曹雅雯為「真愛秀·藍寶石大歌廳」造勢。（圖／高雄流行音樂中心提供）
胡瓜表示，辛龍電話中會跟他聊近況，「他也會傳以前同台的影片，可以看得出他對這份工作有熱忱，其實小孩也慢慢大了，他才藝那麼出眾，以前又曾在EZ5駐唱，也一起上過遊輪表演，雖然沒有參與過歌廳秀，但其實他的表演已經非常成熟了，相當適合這次的演出。」

至於辛龍目前的經濟狀況，胡瓜則低調表示，沒有特別去問對方，不過相信如果真的有困難，辛龍會主動求助。2024「真愛秀·藍寶石大歌廳」8月3、4日於高雄流行音樂中心海音館舉行，門票5月12日中午12點I -BON售票系統全面啟售。

▲「真愛秀·藍寶石大歌廳」由歐漢聲（左起）、胡瓜、賴慧如主持。（圖／高雄流行音樂中心提供）
▲「真愛秀·藍寶石大歌廳」由歐漢聲（左起）、胡瓜、賴慧如主持。（圖／高雄流行音樂中心提供）
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