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好點子熱潮前進南台灣！「點子松」巡迴展高科大登場

▲第三屆「點子松」競賽的第四場校園說明會在高科大展開。（圖／點子松提供）
▲第三屆「點子松」競賽的第四場校園說明會在高科大展開。（圖／點子松提供）

記者陳美嘉／高雄報導

由數位發展部舉辦，廣納全民對數位發展的期待、徵集全民對2040人與AI共融的生活情境想像的第三屆「點子松」競賽，徵件起跑至今即將滿月，超過1,000名的潛力參賽者、投件點子作品持續累積中，日前於國立高雄科技大學進行徵件說明會，近百位同學參加。

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高科大創新創業教育中心副主任兼任推廣組組長葉桓志表示，數位發展部推動「點子松」計畫進入第三年，首次進入高科大校園，他與同學們都感到新奇與振奮。相信思考的力量能在台灣形成一股新價值，「點子松」是很好的平台，鼓勵同學們踴躍參與投件。

▲與「點子松」徵件同時推出的「點子創未來‧未來超感知」好點子巡迴展，即日起至5/12在國立高雄科技大學展出。（圖／點子松提供）
▲與「點子松」徵件同時推出的「點子創未來‧未來超感知」好點子巡迴展，即日起至5/12在國立高雄科技大學展出。（圖／點子松提供）
數位發展部科長林姝宜說，今年「點子松」徵件主題是，2040人機共融，徵集人與AI在各種情境共融互動的想像，過去兩屆競賽都有許多高科大同學投件參加，今年也很期待同學們的表現。

徵件說明會特別邀請第一屆「點子松」競賽得獎者、同時也是高科大畢業校友的CoCoTree執行長林迪詒分享參賽經驗。林迪詒分享參賽時的創意產出過程，除了緊扣在土木系所學知識核心外，強化從日常生活中的觀察，或是和團隊一起激盪，也讓點子創意也能更為豐富。林迪詒從以點子參賽，到將好點子發展為創業題目與商業模式，他說「點子松」是讓他的夢想逐步實現的舞台。

第三屆「點子松」徵件活動即日起至7月15日截止，不分年齡、國籍，個人或團隊皆可投件，每人或每隊投件數至多3件，而且線上投件時間只要花4分鐘，寫完投件者名字，以及點子的標題、內容、輔助圖像上傳即可。

與「點子松」徵件同時推出的「點子創未來‧未來超感知」好點子巡迴展，即日起至5/12在高科大展出，以充滿生活感與學生宿舍情境的風格，展出前兩屆點子松競賽從近3,500個點子中選出的23件作品。

「點子創未來 未來超感知」好點子巡迴展與徵件說明會，將持續在北、中、南、東部大專院校推出，展出日期、點子松投件等資訊可至「點子松」網站查詢。

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