天氣預報／今年首颱恐再等等！母親節全台有雨 這2天低溫探20度
明（10）日到本週六東北季風減弱，環境水氣偏乾，尤其是週六溫度飆到30度以上，南部內陸近山區高溫34度，不過母親節（12日）全台變天，鋒面通過加上東北季風增強，到下週一前全台各地都有短暫陣雨或雷雨，中部以北留意較大雨勢，下週一、下週二北部低溫下探攝氏20度，其他地區低溫攝氏23度至25度。至於週末是否有機會生成今年首個颱風，中央氣象署表示，目前觀測沒有系統性增強，是否能夠形成熱帶性低壓，還要進一步觀察。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象署預報員張竣堯預報指出，明起東北季風減弱，僅花東地區有零星陣雨，各地都是多雲到晴，午後山區留意局部短暫雷陣雨，好天氣持續到本週六。週日鋒面接近、下週一通過，加上東北季風增強，各地都有局部短暫陣雨、雷雨，尤其是中部以北、東部地區有局部將大雨勢。
下週二（14日）環境水氣轉乾、下週三（15日）東北季風減弱，這兩天降雨區域在東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區轉為多雲到晴，中南部山區有局部短暫雨，西半部地區轉晴。下週四（16日）華南雲系影響，水氣偏多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲。
溫度方面，今晚到明天清晨溫度偏低，北台灣低溫在攝氏20度左右，其地地區低溫攝氏21度至23度，白天氣溫回升，西半部有機會達到攝氏30度以上，特別是在中南部地區有攝氏34度至34度。週六是未來一週溫度最高的一天，各地高溫達到攝氏30度，南部近山區有33度至34度高溫。
到了週日鋒面接近，下週一、下週二起北部約低溫剩下攝氏20、21度，其他地區攝氏23度至25度。下週三東北季風減弱，溫度逐日回升，北台灣回到近30度高溫。
至於颱風是否會在本週生成，中央氣象署表示，目前看來僅有單一模式反應出訊號，需要進一步觀測，以現況來看，沒有系統性增強，是否會形成低壓，還要再多觀察。