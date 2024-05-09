《捍衛戰士》「劊子手」化身殺手！格蘭鮑威爾激戰遭家暴女星

我是廣告 請繼續往下閱讀
當被問及能迷倒所有人的祕密時，格蘭鮑威爾謙虛回答：「化學反應很難刻意製造，我很幸運能跟優秀的女士們合作，我們互相信任，我想就是好的合作關係的基礎。」導演還爆料格蘭與女主角安卓亞霍娜第一次見面就待到晚上九點：「他們大概下午四點見面吧，我預計五點或五點半接到格蘭的電話，結果到九點我才聽到他的消息，他說『他們不停點飲料喝，氣氛不錯』，我就想成了。」
《當殺手戀愛時》故事描述：蓋瑞（格蘭鮑威爾 飾）平常是一名哲學教授，閒暇時則會協助警方辦案。某天，負責偽裝成殺手的警方臥底因為行為不當而遭到停職，蓋瑞因為長相酷似而獲邀取代他的職務；蓋瑞偽裝殺手偽裝得很出色，臥底工作進展順利，然而，當迷人的麥迪遜（安卓亞霍娜 飾）找上他，試圖擺脫會對她家暴的丈夫時，蓋瑞發現自己愛上了麥迪遜，並在雙重身分中陷入兩難。《當殺手戀愛時》將於5月31日全台上映。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道