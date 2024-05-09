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《捍衛戰士》「劊子手」化身殺手！格蘭鮑威爾激戰遭家暴女星

▲《捍衛戰士》「劊子手」格蘭鮑威爾（右）在新片《當殺手戀愛時》中化身殺手，激戰遭家暴女星安卓亞霍娜。（圖／車庫）
▲《捍衛戰士》「劊子手」格蘭鮑威爾（右）在新片《當殺手戀愛時》中化身殺手，激戰遭家暴女星安卓亞霍娜。（圖／車庫）

記者黃雅琪／綜合報導

金獎名導李察林克雷特全新動作喜劇《當殺手戀愛時》，由《捍衛戰士：獨行俠》「劊子手」格蘭鮑威爾領銜主演，他偽裝成殺手以逮捕委託對象的警方臥底，卻意外愛上委託他殺掉家暴丈夫的客戶麥迪遜（安卓亞霍娜 飾），兩人天雷勾動地火，上演激烈床戲。

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▲格蘭鮑威爾（右）與安卓亞霍娜主演新片《當殺手戀愛時》。（圖／車庫）
▲格蘭鮑威爾（右）與安卓亞霍娜主演新片《當殺手戀愛時》。（圖／車庫）
導演李察林克雷特以浪漫經典《愛在三部曲》享譽影壇，而《當殺手戀愛時》則是他難得展現性感一面的作品。外媒問他本片是否為執導電影中的第一場性愛場面，導演幽默回答：「不是，但是最棒的一場。」一旁的格蘭鮑威爾大笑說：「謝了，老兄。『不是第一次，但是最棒的一次』，我就想聽到這句話。」

當被問及能迷倒所有人的祕密時，格蘭鮑威爾謙虛回答：「化學反應很難刻意製造，我很幸運能跟優秀的女士們合作，我們互相信任，我想就是好的合作關係的基礎。」導演還爆料格蘭與女主角安卓亞霍娜第一次見面就待到晚上九點：「他們大概下午四點見面吧，我預計五點或五點半接到格蘭的電話，結果到九點我才聽到他的消息，他說『他們不停點飲料喝，氣氛不錯』，我就想成了。」

▲格蘭鮑威爾（右）與安卓亞霍娜在新片《當殺手戀愛時》中火花四射。（圖／車庫）
▲格蘭鮑威爾（右）與安卓亞霍娜在新片《當殺手戀愛時》中火花四射。（圖／車庫）
《當殺手戀愛時》故事描述：蓋瑞（格蘭鮑威爾 飾）平常是一名哲學教授，閒暇時則會協助警方辦案。某天，負責偽裝成殺手的警方臥底因為行為不當而遭到停職，蓋瑞因為長相酷似而獲邀取代他的職務；蓋瑞偽裝殺手偽裝得很出色，臥底工作進展順利，然而，當迷人的麥迪遜（安卓亞霍娜 飾）找上他，試圖擺脫會對她家暴的丈夫時，蓋瑞發現自己愛上了麥迪遜，並在雙重身分中陷入兩難。《當殺手戀愛時》將於5月31日全台上映。

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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