勝利退出BIGBANG蹭好蹭滿！嗨唱〈BANG BANG BANG〉畫面惹怒粉絲
BIGBANG前成員勝利2019年爆出性醜聞，涉嫌遭判刑1年半，直到2023年初出獄，仍然死性不改，夜生活豐富，還不斷現場演出BIGBANG的歌曲，讓BIGBANG粉絲怒轟他別再亂蹭團體，日前他到馬來西亞狂歡，又大唱BIGBANG經典歌曲〈BANG BANG BANG〉，畫面在網路上瘋傳，再度引發眾怒。
記者吳昕蓓／綜合報導
勝利5年前因為性醜聞入獄，也宣布退出BIGBANG，然而恢復自由之身後，卻仍到世界各地狂歡作樂，不時有人在夜店、俱樂部捕捉到他的身影，昨（8）日推特（現名X）上瘋傳一段畫面，可以聽到影片的背景音樂是BIGBANG歌曲〈BANG BANG BANG〉，而勝利正拿著麥克風又唱又跳，讓全場嗨到不行。
這段畫面引發BIGBANG粉絲強烈不滿，要勝利「別再蹭BIGBANG了」，然而這已經不是勝利第一次這麼做，過去他在柬埔寨參加派對，在台上大跳前隊友GD、太陽的神曲〈GOOD BOY〉，還亂開口頭支票承諾，有一天會把GD帶過來，當時也讓現場氣氛嗨到最高點，但畫面曝光後卻引發撻伐。
事實上，今年（2024）初，勝利被粉絲發現人出現在信義區夜店，當時有在現場的民眾傻眼發文：「在路邊遇到勝利⋯⋯⋯超級誇張什麼意思」，立刻引起台灣網友不滿，「好噁，我要吐了」、「這個毒品性侵犯為何來台灣」，掀起熱烈討論。
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