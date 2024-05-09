啦啦隊女神一粒高解析照片曝光 皮膚科醫心疼：她應該內心很煎熬
啦啦隊新女神、台鋼雄鷹「Wing Stars」成員趙宜莉（一粒），神似「圍棋女神」黑嘉嘉美貌，仙氣外型吸引不少粉絲，但近日在PTT上有網友分享她未修圖的高解析照片，可以明顯感覺到膚質出狀況，就連真心皮膚科診所院長周宛儀醫師只看一眼就心疼地說：「她應該內心很煎熬吧！」因為年輕漂亮女性，如果長痘痘往往會會畫更濃的妝來掩蓋，但反而會讓狀況更差，痘痘長更多。
記者周淑萍/綜合報導
啦啦隊女神一粒，近日網路瘋傳她未修圖的照片，《NOWnews》記者實際詢問皮膚科周宛儀醫師，醫師看一眼照片表示：「看起來痘痘、痘疤都蠻厲害，皮膚有凹有凸，猜測應該有不少粉刺、囊腫型痘痘，以及凹洞的痘疤。」且感覺為了遮蓋痘痘所以畫濃妝，但濃妝使用濕式粉底，像粉底液、遮瑕膏、氣墊粉餅、潤色防曬等都是較容易塞住毛孔的化妝品，且卸妝產品再選錯就會更慘，像是卸妝油、卸妝霜、卸妝膏等對一粒現階段的痘痘肌都不適合，因為若乳化不完全又會更容易塞住毛孔。
周宛儀醫師建議一粒或是有相同困擾的民眾，如果要上妝可以用乾的蜜粉或粉餅，卸妝儘量挑選卸妝乳或卸妝液，防曬乳容易冒痘痘，建議先用遮蔽的方式來防曬，像是撐傘戴帽子都會比較好，等到比較不長痘的時候，再用比較清爽的防曬會是比較好的做法。
至於需要多久才能恢復女神肌膚，周宛儀醫師從經驗判斷，透過專業皮膚科清粉刺、刷果酸、吃A酸、打雷射大約1~2個月會好一些，至少不會狂冒痘痘，比較棘手的會是處理痘疤或是凹痘，醫師指出，痘疤形成至少要花10倍以上的時間跟金錢去處理，如果是凹洞痘疤至少是30倍，醫師呼籲「有痘痘粉刺的時候就應該趕快治療才是最重要的。」
除了痘痘的問題要注意，一粒也說自己皮膚容易紅癢，這讓周宛儀醫師驚覺有異：「這有可能是玫瑰斑，臉上的蠕形蟎蟲超標，建議到皮膚科去驗一下才會比較安心。」醫師提到，依照一粒現在的皮膚狀況，選錯化妝保養品的機會很大，建議到皮膚科求診時，可以攜帶自己常用的化妝保養品給皮膚科醫師檢視一下，太滋潤、成分太複雜就先不要使用。