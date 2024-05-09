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啦啦隊女神一粒高解析照片曝光　皮膚科醫心疼：她應該內心很煎熬

▲啦啦隊女神一粒仙氣外型吸引不少粉絲，但近日在PTT上有網友分享她未修圖的高解析照片，可以明顯感覺到膚質出狀況。（圖／翻攝一粒IG）
▲啦啦隊女神一粒仙氣外型吸引不少粉絲，但近日在PTT上有網友分享她未修圖的高解析照片，可以明顯感覺到膚質出狀況。（圖／翻攝一粒IG）

記者周淑萍/綜合報導

啦啦隊新女神、台鋼雄鷹「Wing Stars」成員趙宜莉（一粒），神似「圍棋女神」黑嘉嘉美貌，仙氣外型吸引不少粉絲，但近日在PTT上有網友分享她未修圖的高解析照片，可以明顯感覺到膚質出狀況，就連真心皮膚科診所院長周宛儀醫師只看一眼就心疼地說：「她應該內心很煎熬吧！」因為年輕漂亮女性，如果長痘痘往往會會畫更濃的妝來掩蓋，但反而會讓狀況更差，痘痘長更多。

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啦啦隊女神一粒，近日網路瘋傳她未修圖的照片，《NOWnews》記者實際詢問皮膚科周宛儀醫師，醫師看一眼照片表示：「看起來痘痘、痘疤都蠻厲害，皮膚有凹有凸，猜測應該有不少粉刺、囊腫型痘痘，以及凹洞的痘疤。」且感覺為了遮蓋痘痘所以畫濃妝，但濃妝使用濕式粉底，像粉底液、遮瑕膏、氣墊粉餅、潤色防曬等都是較容易塞住毛孔的化妝品，且卸妝產品再選錯就會更慘，像是卸妝油、卸妝霜、卸妝膏等對一粒現階段的痘痘肌都不適合，因為若乳化不完全又會更容易塞住毛孔。

▲一粒高清應援照引發熱烈討論。（圖／PTT八卦版）
▲一粒高清應援照引發不少討論，皮膚科醫師也建議她需要好好休息且尋求專業醫師來檢視目前正在使用的化妝保養品。（圖／PTT八卦版）
周宛儀醫師建議一粒或是有相同困擾的民眾，如果要上妝可以用乾的蜜粉或粉餅，卸妝儘量挑選卸妝乳或卸妝液，防曬乳容易冒痘痘，建議先用遮蔽的方式來防曬，像是撐傘戴帽子都會比較好，等到比較不長痘的時候，再用比較清爽的防曬會是比較好的做法。

至於需要多久才能恢復女神肌膚，周宛儀醫師從經驗判斷，透過專業皮膚科清粉刺、刷果酸、吃A酸、打雷射大約1~2個月會好一些，至少不會狂冒痘痘，比較棘手的會是處理痘疤或是凹痘，醫師指出，痘疤形成至少要花10倍以上的時間跟金錢去處理，如果是凹洞痘疤至少是30倍，醫師呼籲「有痘痘粉刺的時候就應該趕快治療才是最重要的。」

▲一粒回應近來外界的批評指教。（圖／一粒IG）
▲一粒提到自己的皮膚對熱了敏感容易紅癢，周宛儀醫師建議她可以進一步去驗一下是否有蠕形蟎蟲超標的問題。（圖／一粒IG）
除了痘痘的問題要注意，一粒也說自己皮膚容易紅癢，這讓周宛儀醫師驚覺有異：「這有可能是玫瑰斑，臉上的蠕形蟎蟲超標，建議到皮膚科去驗一下才會比較安心。」醫師提到，依照一粒現在的皮膚狀況，選錯化妝保養品的機會很大，建議到皮膚科求診時，可以攜帶自己常用的化妝保養品給皮膚科醫師檢視一下，太滋潤、成分太複雜就先不要使用。


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