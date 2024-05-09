中榮創新擴增實境矯正手術 成功治療15例脊椎側彎者

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺中榮民總醫院神經外科團隊今天發表，自2022年10月17日進行全臺首例利用AR擴增實境眼鏡，搭配術中導航技術的脊椎側彎矯正手術以來，至今累積有15例成功案例。由於這項技術能即時呈現解剖構造、骨釘置入的角度位置等，醫師在手術中可以避開危險區域，減低併發症，提升手術安全性，並有效幫助病人解決脊椎側彎之苦，成績領先全國。
臺中榮總神經外科主治醫師陳楷元表示，脊椎側彎根據側彎的數量可分為C型與S型兩種，而這兩種病人都可見於臺中榮總治療的15個案例當中。分析這15個案例，病患脊椎側彎的角度平均達79.57度，最大甚至可到124度；在手術過後最少都有80%以上的角度改善，最大甚至可達到93%，手術中骨釘置入的準確度最少都有95%以上。尤其平均手術時間可減少20%，失血量減少約23%，病人術後恢復良好，門診追蹤時對手術成效十分滿意。
15歲少女彥綺因兒時發燒造成生長遲緩，合併脊椎側彎，背部疼痛等問題。彥綺脊椎側彎角度達到90度，心肺功能受到影響，導致活動力下降，難以加入群體活動，整體發育也受到影響。陳楷元指出，加上彥綺年紀較小，側彎角度大，脊椎能安全置入骨釘的位置非常小。
經由臺中榮總神經外科的醫療團隊努力，利用擴增實境智慧手術眼鏡，並結合術中導航的技術，不但準確地置入骨釘並順利矯正至小於20度的角度，身高從145公分增加到155公分，手術後已近半年，彥綺心肺功能大幅增加，活動力也大大提升，生長發育追上同齢人的速度，身體以及心理發育明顯改善，家屬在門診追蹤十分滿意。