肯尼NOW星球／PLG年度MVP二搶一 競爭最激烈！
PLG例行賽將迎來尾聲，本週的《肯尼NOW星球》肯尼哥將為大家預測第四季PLG年度獎項，除了年度MVP外，也會分析各大獎項熱門人選的表現及數據，來看看各位預測的是否也和肯尼哥相同吧！
影音節目部/綜合報導
去年PLG年度MVP獎項可以說是「新北國王內戰 」，在林書緯與楊敬敏的一番激烈競爭後，最後由楊敬敏拿下。而肯尼哥認為，今年有兩位MVP的熱門人選，分別是領航猿的盧峻翔，以及夢想家的林俊吉，他表示兩人的實力、數據和表現都在伯仲之間、競爭最激烈，兩位球員都值得獲得年度最佳MVP的殊榮，但若必須只選一人的話，肯尼哥在節目中也表態，認為「他」將會奪下今年的「年度MVP」寶座。
除此之外，今年PLG還新增了許多獎項，其中的「東山再起獎」，外界大多認為今年回歸且表現不錯的「交通部長」周儀翔是最有可能拿到，肯尼哥則認為鋼鐵人的「他」也有很大機會與之拚搏！
對於「年度最佳洋將」之爭，肯尼哥也認為是二搶一，領航猿的外籍中鋒Washburn和夢想家的McCullough，都是角逐獎項的熱門人選之一。此外，還有「最佳新人獎」及「最佳防守球員」的獎項，誰的勝算比較大？ 想知道肯尼哥最終預測結果，請鎖定5/9晚間8點播出的《肯尼NOW星球》!