全台第一碗河豚拉麵！「藤哲商行」打造漁市場電影場景　5/21開幕

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走入店裡，會直接看到毛蟹、海老、甜蝦等放置在保麗龍盒中，原來這些通通是仿真的擺設品，加上隨處可見的標籤、看板，服務人員也穿著水產店制服加上雨鞋，餐廳播放的音樂更是直接於漁市場現場錄製收音，人聲鼎沸的音頻，企圖給顧客在日本吃拉麵的完整沈浸式體驗。
藤哲商行的主廚是來自日本的藤原一智，他與蕭哲文結緣已久，2011年時日本發生311大地震，藤原主廚就在福島工作，後來輾轉到了東京，也認識了當時從台灣到東京工作的蕭哲文，藤原主廚感念台灣對於震災的幫助，多年後決議來到台灣找蕭哲文，也終於在今年5月兩人合作創立了藤哲商行。
主廚藤原一智擁有30年料理經驗，擅長會席料理，也有日本河豚技師執照，但他為了市場區隔，特地選用來自台東、沒有毒性的鯖河豚，打造出台灣未見、甚至日本也罕見的河豚拉麵。
但是提到以魚湯作為拉麵湯底，總會有味道可能寡淡的疑慮，藤原主廚則是以魚骨為底，加上貝類等海鮮熬製出，他並透露，魚骨熬煮之前要先烤過，魚油才會釋出，湯頭才能更香，再加上撒上一些海苔粉，還有辣蘿蔔泥與金桔，湯頭因此溫醇又富有層次，碗裡還有河豚肉、叉燒肉、溏心蛋，以及以自家配方請廠商製作出的細卻保有Q勁的麵條，獨有的鮮味讓人很是驚艷。河豚拉麵每碗690元，每日限量僅有30碗。
若是搶不到河豚拉麵也沒關係，店裡另外還有雞白湯拉麵，是以桂丁雞來熬煮出的濃白湯底，另外還有醬油底拉麵，同樣濃醇好吃，每碗260元。另外還有煎餃、炸餛飩、小黃瓜一本漬、南蠻雞、雞唐揚等多元小菜，每款都是正宗日式風味。藤哲商行預計將於5月21日正式開幕，座位僅有24席，看來又將造成排隊人潮。
另外，日本著名拉麵品牌「銀座篝拉麵」原本在台中有兩家分店，但是去年正式告別台灣市場，今年終於宣佈將於5月底重返台灣，重新出發的新店將設立在台北市中山區，讓拉麵迷們同樣無不期待著。
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