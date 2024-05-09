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全台第一碗河豚拉麵！「藤哲商行」打造漁市場電影場景　5/21開幕

▲「藤哲商行」販售全台首創的「河豚拉麵」，預計5月21日將開幕，每日限量30碗，店裡另還有雞白湯、醬油等口味拉麵。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「藤哲商行」販售全台首創的「河豚拉麵」，預計5月21日將開幕，每日限量30碗，店裡另還有雞白湯、醬油等口味拉麵。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

台北捷運芝山站旁的「藤哲商行」，販售全台首創的「河豚拉麵」，5月21日將開幕，除了每日限量30碗的河豚拉麵，還有醬油拉麵、雞白湯拉麵，餐廳還號稱聘請了金馬獎肯定的電影場景設計團隊，來打造用餐環境，整家店彷彿東京築地漁市場空間於台北重現，吃一口拉麵好似秒回日本。

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藤哲商行的幕後推手，是有「台灣正統燒鳥餐飲文化始祖」的「鳥哲」的老闆蕭哲文，而鳥哲店址就在藤哲商行隔壁幾間。蕭哲文提到，藤哲商行花了600萬邀請電影場景團隊設計打造，許多細節不斷更改，力圖將東京築地市場的場景直接複刻。

▲藤哲商行的店景，完整打造成築地市場的現場。（圖／記者葉盛耀攝）
▲藤哲商行的店景，完整打造成築地市場的現場。（圖／記者葉盛耀攝）
走入店裡，會直接看到毛蟹、海老、甜蝦等放置在保麗龍盒中，原來這些通通是仿真的擺設品，加上隨處可見的標籤、看板，服務人員也穿著水產店制服加上雨鞋，餐廳播放的音樂更是直接於漁市場現場錄製收音，人聲鼎沸的音頻，企圖給顧客在日本吃拉麵的完整沈浸式體驗。

▲餐廳現場會看到許多水產，其實是仿真的擺設品。（圖／記者葉盛耀攝）
▲餐廳現場會看到許多水產，其實是仿真的擺設品。（圖／記者葉盛耀攝）
藤哲商行的主廚是來自日本的藤原一智，他與蕭哲文結緣已久，2011年時日本發生311大地震，藤原主廚就在福島工作，後來輾轉到了東京，也認識了當時從台灣到東京工作的蕭哲文，藤原主廚感念台灣對於震災的幫助，多年後決議來到台灣找蕭哲文，也終於在今年5月兩人合作創立了藤哲商行。

主廚藤原一智擁有30年料理經驗，擅長會席料理，也有日本河豚技師執照，但他為了市場區隔，特地選用來自台東、沒有毒性的鯖河豚，打造出台灣未見、甚至日本也罕見的河豚拉麵。

▲藤哲商行的主廚藤原一智擁有30年料理經驗，擅長會席料理，也有日本河豚技師執照。（圖／記者葉盛耀攝）
▲藤哲商行的主廚藤原一智擁有30年料理經驗，擅長會席料理，也有日本河豚技師執照。（圖／記者葉盛耀攝）
但是提到以魚湯作為拉麵湯底，總會有味道可能寡淡的疑慮，藤原主廚則是以魚骨為底，加上貝類等海鮮熬製出，他並透露，魚骨熬煮之前要先烤過，魚油才會釋出，湯頭才能更香，再加上撒上一些海苔粉，還有辣蘿蔔泥與金桔，湯頭因此溫醇又富有層次，碗裡還有河豚肉、叉燒肉、溏心蛋，以及以自家配方請廠商製作出的細卻保有Q勁的麵條，獨有的鮮味讓人很是驚艷。河豚拉麵每碗690元，每日限量僅有30碗。

▲河豚拉麵因原料稀罕，做工繁雜，每日僅能製作30碗。（圖／記者葉盛耀攝）
▲河豚拉麵因原料稀罕，做工繁雜，每日僅能製作30碗。（圖／記者葉盛耀攝）
若是搶不到河豚拉麵也沒關係，店裡另外還有雞白湯拉麵，是以桂丁雞來熬煮出的濃白湯底，另外還有醬油底拉麵，同樣濃醇好吃，每碗260元。另外還有煎餃、炸餛飩、小黃瓜一本漬、南蠻雞、雞唐揚等多元小菜，每款都是正宗日式風味。藤哲商行預計將於5月21日正式開幕，座位僅有24席，看來又將造成排隊人潮。

▲除了河豚拉麵，也有雞白湯、醬油等口味拉麵。（圖／記者葉盛耀攝）
▲除了河豚拉麵，也有雞白湯、醬油等口味拉麵。（圖／記者葉盛耀攝）
另外，日本著名拉麵品牌「銀座篝拉麵」原本在台中有兩家分店，但是去年正式告別台灣市場，今年終於宣佈將於5月底重返台灣，重新出發的新店將設立在台北市中山區，讓拉麵迷們同樣無不期待著。

▲日本著名拉麵品牌「銀座篝拉麵」將重新回歸台灣市場，Google地圖上已經有標示新店址。（圖／翻攝Google地圖）
▲日本著名拉麵品牌「銀座篝拉麵」將重新回歸台灣市場，Google地圖上已經有被標示了新店址。（圖／翻攝Google地圖）
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