立法院網路聲量調查結果！黃國昌超火紅、好感度卻很低 原因曝光
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年3月8日至5月7日兩個月之間的網路聲量數據，並進一步藉由情緒總聲量調查，分析比較113席現任立委的網路聲量表現。國民黨立委徐巧芯的網路聲量遙遙領先三黨立委，排名第二的是民眾黨團總召黃國昌，但特別的是，黃國昌的好感度也很低。
記者何哲欣／台北報導
TPOC分析，儘管綠營砲打猛攻國民黨立委諸多爭議，包括徐巧芯大姑涉貪案、徐巧芯昔在京華城旁買房涉超貸案，以及傅崐萁高調率團訪問中國大陸，又頻頻公開與民進黨立委互槓等，但國民黨整體的網路好感度並未明顯受到影響，反倒是居於「關鍵少數」地位的民眾黨好感度最低，主要聲量也集中在民眾黨立法院黨團總召黃國昌一人身上，加上黃屬於「攻擊型」，發言經常引發激烈政黨攻防，拉垮了民眾黨的網路好感度。
TPOC說，回顧過去兩個月，黃國昌在司法及法制委員會的舉動引發社會關注，綠營質疑他「暗助國民黨」成為「傅隨組織」，過往批評國民黨人士的言論也被翻出，此外，近期他為了蘆洲南北側都市計畫更新案槓上民進黨立委林淑芬，林質疑他避談三重果菜市場遷址蘆北，呼應新北市長侯友宜和開發商說法，而黃並未接下辯論戰帖。其他民眾黨立委聲量都未有突出表現，排名第二的立委黃珊珊聲量3.4萬則、好感度0.31，排名第三的立委陳昭姿聲量1萬則、好感度0.26，排名第四名和第五名的林國成與張啟楷，聲量都只有5千多則，好感度分別是0.39以及0.45。