藍白有異見！傅崐萁提花東建設3法案 黃國昌：不支持用特別預算
為改善花東交通，國民黨立院黨團總召傅崐萁提3案，包括《花東快速公路建設特別條例》、《環島高速鐵路建設特別條例》與《國道6號東延花東建設特別條例》，今（9）日由立法院長韓國瑜召集協商，不過歷時近3小時仍無結論。特別的是，民眾黨團總召黃國昌雖表態支持花東建設，但不支持用特別預算方式編列預算。
記者何哲欣／台北報導
韓國瑜召集協商，幾乎都是民進黨團總召柯建銘與韓國瑜的針鋒相對，韓國瑜希望能讓協商有效率，希望限制發言時間，但柯建銘表達反對。至於傅崐萁的3個法律案，柯建銘與黨團幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄也都說，立委編列預算是違憲，且限制10年要完成建設，也根本不可行。
黃國昌說，支持交通建設，但對於用特別預算方式編列，他們並不同意。這排除預算法、公共債務法的限制，他們也不同意。另外，任何交通建設都必須要有可行性評估，行政部門負責任做出來後交由立法院把關，確定真的有可行性時再往下走。而今天只是協商，大家表達基本立場；黃國昌強調，「支持建設，不同意用特別預算方式加以處理，還是要遵守財政紀律及要求可行性評估。」
黃國昌在還沒協商結束就有事先離開。吳思瑤說，不支持傅崐萁的提案，就應該反對，不要表決時又自己提另外的案子，結果仍是暗助國民黨。協商從下午3點半到6點半，歷經了3小時仍無共識，韓國瑜裁示，各黨團已經充分發言，因此散會。