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余苑綺3000萬遺產疑被陳鑒敗光！經紀人曝她超省：800元鞋不捨買

▲癌逝的余苑綺為2個小孩存下的千萬遺產，疑似已經被丈夫陳鑒揮霍殆盡，經紀人坦言不清楚遺產問題。（圖／余苑綺臉書）
▲癌逝的余苑綺為2個小孩存下的千萬遺產，疑似已經被丈夫陳鑒揮霍殆盡，經紀人坦言不清楚遺產問題。（圖／余苑綺臉書）

記者施以慧／綜合報導

藝人余天的女婿陳鑒，日前因涉嫌擔任詐騙集團車手頭，遭到警方收押逮捕，對於女婿被捕，余天一家人都相當震驚且憤怒；甚至還傳出陳鑒把罹癌離世妻子余苑綺的3000萬元遺產揮霍殆盡，詢問余苑綺生前經紀人此事，對方坦言不清楚遺產問題，只知道余苑綺生前的確很節省，連一雙800元的鞋都捨不得買。

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經紀人透露，余苑綺剛出道時收入不穩定，他們曾在東區逛街看上一雙鞋，余苑綺卻覺得太貴捨不得買，那雙鞋子原本800元，老闆還打折賣她790元，余苑綺仍覺得太貴，後來在該鞋店附近繞了3圈才繞回店裡，余苑綺更向老闆殺價100元，最後余苑綺用700元的價格買到鞋子。回憶起當時細節，經紀人說那時的她相當開心。

▲經紀人坦言2022年癌逝的余苑綺在生前相當節儉，就連800元的鞋子都要殺價，也難怪能存下千萬遺產。（圖／余苑綺臉書）
▲經紀人坦言2022年癌逝的余苑綺在生前相當節儉，就連800元的鞋子都要殺價，也難怪能存下千萬財產。（圖／余苑綺臉書）
余苑綺身為星二代，家裡的條件非常富裕，不過她花錢倒是非常節省，從來不會大手大腳，經紀人有時候約她吃飯，她總說家裡有煮要回家吃，就連上節目穿的衣服都是姊姊余筱萍的，「因為她覺得只有通告會穿的衣服，要花錢買很浪費。」節省程度讓母親李亞萍都看不下去，「這衣服妳上節目都穿好幾次了，能不能換別件。」

▲余天女婿淪詐欺嫌疑犯，Gary（陳鑒）曾經陪余苑綺抗癌8年，要愛妻「沒有牽掛的離開」。（圖／余苑綺臉書）
▲余苑綺罹癌後仍努力工作存錢，最後留下千萬遺產給2個小孩，但疑似已被丈夫陳鑒敗光。（圖／余苑綺臉書）
其實余苑綺不只節儉，還相當努力賺錢，儘管被宣告罹癌，但余苑綺在離世前，仍然忍著病痛努力工作，並在離開人世以前存下千萬財產，但這筆為了小孩存下的教育基金，目前疑似已經被陳鑒花光，目前檢方仍在調查當中。

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