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《愛愛內含光》女星才激戰柯震東！再尬范少勳劉俊謙　揭他真面目

▲詹子萱（中）在台劇《愛愛內含光》中才激戰柯震東，新電影《我在這裡等你》又合作劉俊謙（左）、范少勳。（圖／記者陳明中攝影） 
▲詹子萱（中）在台劇《愛愛內含光》中才激戰柯震東，新電影《我在這裡等你》又合作劉俊謙（左）、范少勳。（圖／記者陳明中攝影） 

記者黃雅琪／台北報導

心動系電影《我在這裡等你》主演劉俊謙、范少勳、詹子萱，今（9）日出席首映會。因主演台劇《愛愛內含光》激戰柯震東爆紅的詹子萱，新片中也換上火辣比基尼飛撲范少勳，令劉俊謙大吃飛醋！她透露劉俊謙私下話超多，跟初次見面時完全不一樣。

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▲詹子萱在電影《我在這裡等你》片中，當起比基尼辣妹。（圖／記者陳明中攝影） 
▲詹子萱在電影《我在這裡等你》片中，當起比基尼辣妹。（圖／記者陳明中攝影） 
詹子萱豔福不淺，才剛與柯震東在台劇《愛愛內含光》中上演火辣床戲，這回在新電影《我在這裡等你》中又合作「台港男神」范少勳、劉俊謙；詹子萱分享與3名帥哥一起拍戲的感受，直言：「我覺得俊謙比較悶騷，定裝的時候超安靜的，他只有說『謝謝、你好！』」想不到開拍後卻異常活潑，詹子萱笑說：「我以為他話很少，結果話好多喔！他很嗨！」

至於經常被虧說「話很多」的范少勳，詹子萱認為他就是很愛聊天、沒有太大的反差，但要比誰在片場「話最多」，詹子萱堅決的給出認證：「劉俊謙！」讓一旁本來要做出反應的范少勳，椅子倒退嚕、嚇了一跳喊：「我剛以為是我欸！」被問到誰比較像屁孩？劉俊謙英雄救美搶答：「柯震東吧！」詹子萱則透露，柯震東私下其實比較慢熟。

▲劉俊謙（左）、范少勳因主演電影《我在這裡等你》，私下成為超級好麻吉。（圖／記者陳明中攝影） 
▲▼劉俊謙（左）、范少勳因主演電影《我在這裡等你》，私下成為超級好麻吉。（圖／記者陳明中攝影） 
▲劉俊謙（左）、范少勳因主演電影《我在這裡等你》，私下成為超級好麻吉。（圖／記者陳明中攝影） 
 
劉俊謙、范少勳、詹子萱因戲結緣，當初在墾丁為期5天拍攝時，范少勳也相當好客的找餐廳、請大家吃飯！輪到范少勳因工作飛到香港時，劉俊謙也身兼導遊帶他去深水埗四處拍照，過程中還有香港粉絲認出范少勳；兩兄弟感情好到也介紹另一半給對方認識，並展開一場浪漫的雙人約會。

劉俊謙透露，私下有送范少勳女兒娃娃，還在現場放話說：「要當乾爹！」問他看了對方小孩後會不會也想成家當爸爸？劉俊謙顧左右而言他：「你們辛苦了！」當場搞笑反擊：「我的律師在來的路上，你等一下！」幽默反應逗樂眾人。

好友范少勳趕緊救援說：「我覺得他比較糾結、容易想很多，他會有很多自己的設定，我覺得不管是什麼階段，都一定會希望是準備最好的時候，他也還在尋找跟為自己規劃這個事情，所以我覺得也許不是這麼快吧。」劉俊謙不改幹話本性，再開玩笑說：「我很糾結啊，糾結倫（周杰倫）！」訪問在一片歡樂中劃下句點。

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