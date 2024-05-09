《愛愛內含光》女星才激戰柯震東！再尬范少勳劉俊謙　揭他真面目

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於經常被虧說「話很多」的范少勳，詹子萱認為他就是很愛聊天、沒有太大的反差，但要比誰在片場「話最多」，詹子萱堅決的給出認證：「劉俊謙！」讓一旁本來要做出反應的范少勳，椅子倒退嚕、嚇了一跳喊：「我剛以為是我欸！」被問到誰比較像屁孩？劉俊謙英雄救美搶答：「柯震東吧！」詹子萱則透露，柯震東私下其實比較慢熟。
劉俊謙、范少勳、詹子萱因戲結緣，當初在墾丁為期5天拍攝時，范少勳也相當好客的找餐廳、請大家吃飯！輪到范少勳因工作飛到香港時，劉俊謙也身兼導遊帶他去深水埗四處拍照，過程中還有香港粉絲認出范少勳；兩兄弟感情好到也介紹另一半給對方認識，並展開一場浪漫的雙人約會。
劉俊謙透露，私下有送范少勳女兒娃娃，還在現場放話說：「要當乾爹！」問他看了對方小孩後會不會也想成家當爸爸？劉俊謙顧左右而言他：「你們辛苦了！」當場搞笑反擊：「我的律師在來的路上，你等一下！」幽默反應逗樂眾人。
好友范少勳趕緊救援說：「我覺得他比較糾結、容易想很多，他會有很多自己的設定，我覺得不管是什麼階段，都一定會希望是準備最好的時候，他也還在尋找跟為自己規劃這個事情，所以我覺得也許不是這麼快吧。」劉俊謙不改幹話本性，再開玩笑說：「我很糾結啊，糾結倫（周杰倫）！」訪問在一片歡樂中劃下句點。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道