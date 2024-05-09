梧桐妹致敬《咒術迴戰》兩面宿儺！公開臉上大片紋身照 粉絲嚇壞
台灣藝人賈靜雯剛滿18歲的大女兒梧桐妹（Angel）隨著年齡的增長，打扮也越來越成熟，前衛的穿搭總是在網路上掀起話題。先前才因爲臉上擁有唇環、舌環引起討論，近日梧桐妹再度在社群上分享自己身上的大片紋身圖樣，讓粉絲相當驚訝「這該不會是去刺青？」還有網友哀嚎：「這不是真的……。」不過也有另一派粉絲認為梧桐妹非常有個性，梧桐妹本人則回應這是在致敬動漫《咒術迴戰》中的角色。
記者施以慧／綜合報導
梧桐妹日前非常熱衷於在臉上打洞，全身上下甚至一度有9個環，不過母親賈靜雯相當尊重女兒，繼父修杰楷也坦言只要女兒喜歡，不論是否符合大眾審美都沒關係，「她的身體她覺得好看，ok啊！」不過修杰楷也坦言起初看到她穿環時有點不習慣，但看久了已經可以接受。
只不過近日梧桐妹突然在社群上分享自己臉上及手上畫滿圖騰的照片，好像又嚇壞不少網友，因為她不僅在臉上畫上了許多線條，手背上也出現了特色圖紋，她也坦言自己是在致敬《咒術迴戰》中的角色兩面宿儺，還在內文寫下「現在只差要讓紅髮回歸」。
梧桐妹的照片曝光後，立刻在網路上掀起熱議，有人表示「你的壓力很大喔？」、「八成沒多久就會去紋一個不太好看的刺青。」、「這最好不要是紋身（刺青）。」；也有網友對於梧桐妹此造型讚譽有加，「很喜歡這種做自己希望和的樣子…還不會迷失自我的感覺！」、「超級美的我愛！」、「萌萌的少女感。」更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
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