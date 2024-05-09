梧桐妹致敬《咒術迴戰》兩面宿儺！公開臉上大片紋身照　粉絲嚇壞

梧桐妹的照片曝光後，立刻在網路上掀起熱議，有人表示「你的壓力很大喔？」、「八成沒多久就會去紋一個不太好看的刺青。」、「這最好不要是紋身（刺青）。」；也有網友對於梧桐妹此造型讚譽有加，「很喜歡這種做自己希望和的樣子…還不會迷失自我的感覺！」、「超級美的我愛！」、「萌萌的少女感。」