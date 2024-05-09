LOL／PSG雖敗猶榮！MSI「打滿5把」惜敗中國冠軍BLG 8強跌敗者組
LOL《英雄聯盟》2024年首場國際賽「MSI 季中邀請賽」目前正進行8強環節，今（9）日 PCS 賽區台灣隊伍「PSG Talon」強碰中國 LPL 賽區冠軍 BLG，賽前各界普遍看好 BLG 會一面倒碾壓 PSG，但 PSG 拿出超群實力，將 BO5 賽事逼入最後一場，雖然最終仍不敵 BLG 強勁實力，但在玩家眼中仍是雖敗猶榮，期待 PSG 進入敗者組能繼續打出風采。
記者張志浩／綜合報導
本場賽事第一局兩隊出現明顯實力差距，BLG 穩定的營運和團戰發揮，輕鬆的在25分鐘，以21比7的擊殺數先馳得點。第二把前期 BLG 持續展現基本實力，不斷拉扯 PSG 人員拿下5000元以上的經濟優勢，不過後續 BLG 卻頻頻出現失誤，不僅在21分鐘打輸大團戰，個人操作也被 PSG 單點突破，PSG 成功逆轉，將戰局扳平為1:1。
第三戰雙方打得你來我往，前期 PSG 的婕莉拿下巨量優勢和擊殺，但經濟始終無法完全拉開，BLG 持續咬住團隊狀態，並抓準 PSG 開戰的失誤拿下關鍵團戰，大比分2:1聽牌；正當大家以為第四戰 PSG 會遭 BLG 終結時，PSG 選出伊澤瑞爾，BLG 則拿出汎兌現卡桑蒂，沒想到 PSG 韌性十足，中期幾波資源奪取和團戰的完美決策，毫無僥倖的扳倒 BLG 進入BO5 殊死戰。
可惜第5把 BLG 發揮仍略勝一籌，前期針對上路不斷進攻，優勢雪球不斷滾大，最終以3:2擊敗 PSG ，PSG 則進入8強敗部組，再輸一場 BO5 就會被淘汰。
雖然 PSG 無法成功扳倒實力、薪水都高上許多檔次的 BLG ，不過能將 LPL 春季冠軍逼進 BO5 最後一場，仍跌破全球玩家眼鏡，台灣 PTT 的「LOL版」更一度躍升為全站最熱門，Twitch 中文台也有近7萬人同時觀看。
而回顧 PCS 賽區誕生後，今天 PSG 是首度在國際賽，與4大賽區隊伍戰到 BO5 最後一把，而PCS隊伍上次在 MSI 從 LPL 隊伍手中拿下一個小分，甚至要追溯到2021年，也是 PSG 擊敗 RNG。