修平科大校園徵才博覽會職缺逾千名 　產業求才祭高薪

畢業季即將來臨，台中市大里區修平科技大學今日(9)舉辦「就業暨實習徵才博覽會活動」，邀請逾30家廠商提供1000餘職缺，讓應屆畢業生與校友透過活動與廠商進行媒合，踏上就業之路。現場除了準備精美禮物抽獎，提升廠商與求職者互動，更搭配履歷健診、職涯諮詢等服務，幫助同學尋找合適工作機會。
記者金武鳯/台中報導
修平科大每年皆會舉辦校園徵才博覽會，今年在該校體育館熱鬧登場，由修平和太鼓隊氣勢磅礡鼓聲揭開序幕。本次活動參與企業類型多元，知名廠家如力山工業、上銀科技、宏全國際等大廠到校徵才。另裕民汽車公司更開出100K高薪招募引擎修護技師、鈑金技師等職缺，吸引學生踴躍參與，現場氣氛熱絡。
今年徵才博覽會產業類別囊括資訊業、精密工業、科技產業、知名餐飲、觀光旅遊等，都是台灣當前熱門就業的一時之選，本徵才博覽會服務業詢問度較高，而電機、電子、機械系的人才最受企業青睞，若是具備跨領域實力，具專業與外語能力者，都有不錯的起薪待遇。
修平科大學代理校長陳美菁表示，本校與勞動部勞動力發展署合作多年，每年透過徵才活動為即將畢業的學生、校友媒合理想職缺，協助完成職場接軌，而在校的學生們，可以藉由校園徵才及早了解就業市場趨勢，同時感受不同企業的文化及薪資福利，為職涯起步做好充足準備。