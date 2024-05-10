今日軍武／習近平到訪無用！塞爾維亞棄買梟龍　轉買法國飆風戰機

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1970年代中期，法國空軍開始考慮研發新戰機，以在未來20年取代幻象2000、超級軍旗等戰機。法國原本打算加入英、德、西班牙、義大利參與的「歐洲戰機計畫」，但是法國傾向設計出約9噸重的戰機，但其他國家傾向大於10噸以上的設計，法國最後在1985年決定退出，自行設計出飆風戰機。
最早生產的飆風戰鬥機型號包括法國空軍使用的飆風C型單座戰鬥機、法國空軍的飆風B型雙座戰鬥機、法國海軍的飆風M型單座戰機。
F4標準的標風戰機部分來自F3R規格，將擁有升級的雷達感測器、前視光電感應器，以及改良的頭盔顯示器等，能夠投射更多先進的武器，除雲母（MICA）空對空飛彈外，還有1,000公斤重的模組化空對地武器（AASM）等，並能搭載最大射程500公里的暴風影（Scalp）巡弋飛彈。
法國空軍今年在向達梭航太（Dassault Aviation）添購42架全新的飆風F4型（Rafale F4）戰機，並預計在2027年至2032年間交付；同時政府要求達梭航太進行後繼升級版F5型的開發工作，飆風F5型整合比F4型更高水平互通性，強調電子對抗、攻擊能力，以及對防空系統的壓制能力，並能與攻擊型無人機協調互動。法國空軍目標在2030年代讓所有的飆風戰機升級或全新具備F5型的作戰能力。
飆風銷售漸入佳境
儘管法國方面宣稱飆風戰機性能優異，但是在國際軍火市場上，面對美國強大政治優勢推銷武器，飆風戰機跟其他價格向來高昂的法國武器一樣，一度面臨銷售慘澹窘境。
飆風戰機雖然在2013年贏得印度「中型多功能戰鬥機」（MMRCA）訂單，但是印度方面卻嫌飆風戰機太貴、又希望法國授權製造，最後陷入談判僵局，只採購36架戰機。為了防止巴基斯坦與中國從兩側夾擊，印度空軍將向法國購買的36架飆風戰機將部署於靠近中、巴邊境的東線哈希馬拉空軍基地和西線安巴拉市。
2015年，埃及政府向法國購買24架飆風戰機，總價達56億美元。卡達同年也採購24架飆風戰機，2018年又加購12架。2021年，飆風戰機再度獲得希臘24架、埃及30架、克羅埃西亞12架訂單、印尼42架訂單。阿拉伯聯合大公國也於2021年簽約採購80架飆風戰機。
2023年7月，印度國會同意向法國採購26架飆風M型戰機，其中22架為單座型、4架為訓練用的雙座型號，以取代印度海軍現役的俄製MiG-29K戰機。飆風戰機至2023年底外銷235架，成為僅次與美國F-35匿蹤戰機，第二暢銷的西方戰機。
塞爾維亞空軍機隊當前以蘇製MiG-29戰機，以及繼承自南斯拉夫的老舊機種組成，鄰國克羅埃西亞早在2021年就以約10億歐元（約合新台幣348億）的價格，採購了12架二手飆風戰機。塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）4月9日宣布，將在近期內與法國簽訂購買12架飆風戰機的合約。
拉法葉案賠償 法國也曾對台推銷飆風
2008年1月，陳水扁政府秘密成立鐽震公司經營軍火買賣，打算以拉法葉艦案退還的佣金購買法國武器，法國提出項目甚至包括最先進的飆風戰機與雷克勒戰車，由於當時民進黨政府敗選，即將政黨輪替，這項作法遭藍營質疑黑箱作業，導致當時國防部長李天羽下台。2008年520政黨輪替後，馬政府堅持訴訟，而不願意以退佣購買武器，台灣採購飆風戰機案也無疾而終。