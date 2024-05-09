高流藍寶石大歌廳　天王胡瓜主持復活綜藝風

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高市府文化局副局長簡嘉論致詞時表示，近年高雄演唱會蓬勃發展，但更希望可以開發屬於高雄特色的節目內容與舞台，藍寶石大歌廳的演出就是持續開發的成果。
高流執行長丁度嵐則在致詞時說，今年高流第三次辦藍寶石，他特別感動這檔可說是唯一適合跨了三個世代一起欣賞的節目，前兩屆舉辦就常看到爸爸媽媽跟阿公阿嬤、小孩一起來看，看完演出再全家去吃飯，高流有使命一直辦下去，讓長輩們重溫歌廳秀文化，也讓小孩知道爸媽年代的Live House的模樣。
首度擔任藍寶石演唱會主持重責的胡瓜，今在記者會上發豪語誓言要以全新主題「金曲綜藝之夜」讓藍寶石「復活」閃耀再現。首度受邀演出的金曲歌后曹雅雯今出席售票記者會，特地帶高雄知名的「大碗冰」當伴手禮向藍寶石大歌廳前輩「拜碼頭」。她說「大碗冰」意指這場演唱會原汁原味出自高雄，也代表南部人的澎湃。
高流表示，2024藍寶石演唱會主持群包括胡瓜、歐漢聲、賴慧如，表演藝人有黃西田、曹雅雯、邵大倫、蔡昌憲、向蕙玲、余天、曾心梅、秀蘭瑪雅、林俊逸、阿吉仔、蔡佳麟、李子森、杜忻恬、李翊君等多位重量級卡司，兩天兩場演出陣容都不同。演唱會將於8月3、4日於高流海音館舉辦，門票預計5月12日中午12時開始於全台I-BON售票系統全面啟售。