金曲歌后曹雅雯患厭食症！1年瘦26公斤 雙頰凹下去、喝水都會吐
金曲歌后曹雅雯日前暴瘦16公斤，今（9）日出席「2024真愛秀·藍寶石大歌廳」記者會，現場獻唱〈藝界人生〉，用好歌喉讓眾人聽得如痴如醉，不過她的身材似乎又比之前更加纖細，她也坦言自己為了準備新加坡的演唱會，整個人又比之前更瘦了10公斤，讓外界相當擔心，她也透露自己現在連喝水都會嘔吐，並罹患輕微的厭食症。
記者施以慧／綜合報導
曹雅雯表示自己先前為了準備新專輯已經瘦了16公斤，原本想增胖，但面對即將展開的首次海外演出，壓力實在太大，導致體重持續下降，從去年至今已經瘦了26公斤，她坦言自己因為身材變得纖細，衣服都要重新買，連罩杯也跟著縮水，「都吃不下，連水都喝不了，而且只要喝水或吃東西，就都會吐出來。」
曹雅雯說自己其實已經看過醫生，抽血檢查沒有問題，只是患有輕微的厭食症，現在會強迫自己進食，也讓一旁的藝人胡瓜相當心疼，開玩笑表示曹雅雯的演唱會是看1場少1場了，透露好友都是為了專輯太過努力，才會因此暴瘦下來，「她的專輯很黑暗，也顯示她反映出心情不太好。」
這次的「2024真愛秀·藍寶石大歌廳」演唱會，不僅有大咖主持胡瓜、歐漢聲以及賴慧如，為期兩天的演出卡司更是不馬虎，8月3日登場的藝人邵大倫、黃西田、蔡昌憲、向蕙玲、余天、曾心梅、秀蘭瑪雅、阿吉仔，以及8月4日登場的林俊逸、蔡佳麟、李子森、杜忻恬、曹雅雯、李翊君，兩天共17位大咖藝人組成的超強陣容，門票於5月12日中午12點全台I -BON售票系統全面啟售！
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