獨家／吳鳳4年心血被偷、老婆遭羞辱「氣到哭」 花100萬槓壞人
土耳其籍男星吳鳳和台灣妻Rynne育有2女，共同創業進口土耳其商品，他們獨家代理並推廣4年的土耳其某牌果汁，卻被某間台灣代理商「盜用」偷偷放到通路上販售，甚至還打著他的名義宣傳，4年的心血就這樣沒了，《NOWnews今日新聞》獨家訪問Rynne，她提起當時得知噩耗的心情，受訪時情緒激動氣到想哭，但也跟老公重拾心情重新出發，跟吳鳳已代理新廠牌果汁販售，成本約100多萬，開心粉絲都很力挺支持。
記者吳昕蓓／台北報導
Rynne透露，去年（2023）8月該代理商就開始販售同品牌果汁，並拿吳鳳的照片宣稱是「吳鳳推薦」，他們直到9、10月才發現此事，在經過討論、和律師來回諮詢，正好進貨的果汁賣完了，在無法確認廠商是否有把貨進給其他人的情況下，他們便決定先停止進貨，選擇代理其他牌的果汁重新開始。被問到影片在YT上架後，該代理商是否有來道歉，Rynne也無奈表示，「不可能，因為他沒有違法」，透露之前都是她主動聯繫對方，對方回得避重就輕，很沒誠意，儘管她有把電話留下來，但對方從沒打過。
Rynne直言，在發現自己辛苦代理的果汁品牌被盜用後，一度心情激動，講到還是想哭，當時她到處蒐證想討回公道，沒想到卻因此驚動對方，在不作出任何回覆的狀況下，移除吳鳳的照片，他們也找上律師，花了3、4萬諮詢、寄存證信函，但在各種評估過後，發現對方很會規避法律，因為水貨沒有違法，該代理商只有違反肖像權法，因此還是決定不提告。
Rynne無奈表示，他們努力了4年多，過程中甚至被超市羞辱，打電話過去詢問，對方語氣冷淡，表示：「如果只進一兩瓶能進嗎？」他們甚至還碰過，超市要求他們免費當一日店長，之後卻都不回訊息，再來就在產品有效期快到時，把貨全都退回來，也因此讓他們轉而向網路發展，經過此事，他們會特別注意註冊中文商標，以及原廠有沒有供貨給其他代理商，盡可能防止類似情況再發生。
如今吳鳳和Rynne已經重新整理好心情，和其他土耳其果汁品牌合作，她坦言這次也是下重本，儘管壓力很大，但就是為了給消費者最好的體驗，「一年以一個貨櫃為規劃，進一個貨櫃，都是百萬以上，成本都很高」，而這次的成本高於上個代理品牌兩倍，他們在內心做了很多拉扯，決定還是想往高品質走，所以會提高商品價格，「消費者滿意是最大的回饋。」她也向盜用的代理商喊話：「做事要對得起自己的良心，要為自己的人生負責」，夫妻倆不會這樣被打倒，看待對方就像是看待酸民，完全不在乎，直言一切「各憑本事」。
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