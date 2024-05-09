俄羅斯「勝利日」大閱兵！蒲亭再提核警告：不允許任何人威脅我們
俄羅斯今（9）日在莫斯科舉行一年一度的「勝利日（Victory Day）」閱兵，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在發表演說時也提到了俄烏戰爭，稱讚那些在前線作戰的士兵們都是國家英雄，同時批評西方國家「傲慢的」遺忘了俄羅斯對抗納粹德國的關鍵作用，更強調「不會允許任何人威脅我們」，並意有所指地表示俄羅斯是世界上最大的擁核國，「我們的戰略力量始終處於戰備狀態」。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，一年一度的勝利日大閱兵今年在紅場（Red Square）共有9000位士兵參與，跟俄烏戰爭開打前相比，人數縮減許多，現場展示的軍事裝備也明顯減少。
蒲亭在演說一開始就提到俄烏戰爭，稱俄羅斯在「執行特別軍事行動之際紀念勝利日」，稱讚那些在前線作戰的士兵們都是國家英雄，並再度警告西方國家，蒲亭強調「俄羅斯盡一切努力避免全球對抗」，但同時，「我們不會允許任何人威脅我們，我們的戰略力量始終處於戰備狀態」，蒲亭還透露俄羅斯和白俄羅斯的軍隊已經開始進行聯合戰略核武演習。
「勝利日」是紀念蘇聯在二戰擊敗納粹德國的日子，在蒲亭任內成為俄羅斯最重要的國定假日，且「勝利日」的意義似乎也悄悄發生改變。
《BBC》報導指出，俄羅斯在歷史上遭到拿破崙法國與納粹德國的侵略，在苦戰後最終反擊取得勝利，勝利日在過去代表的重要意涵就是終戰，提醒世人與那些外來侵略者因戰爭而受到的重大傷亡。
然而，如今俄羅斯對於「勝利日」的詮釋已經發生變化，現在莫斯科將士兵英雄化，將戰爭正常化，戰爭紀念碑與儀式不再是為了終戰，而是為了告訴民眾「戰爭一直且將永遠持續發生」。